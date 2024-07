Tram, la maggioranza dei padovani lo promuove: il sondaggio

Il 76% dei padovani pensa che sia giusto sostenere un disagio presente per un vantaggio futuro e il 69% vede di buon occhio le nuove linee: questi i principali risultati del sondaggio a cui sono stati sottoposti alcuni cittadini, a cui è stato chiesto di dire la propria opinione sul tram.

Giacomo Baita

Spiega Giacomo Baita, amministratore delegato Ferrari Ferruccio, una delle aziende che stanno realizzando il sir3: «Abbiamo deciso di promuovere questo tipo di indagine perchè anche per noi è fondamentale avere chiara quale è la percezione delle persone verso l’opera che stiamo contribuendo a realizzare. I nostri operai ogni giorno sono a stretto contatto con decine di cittadini, e mettono in campo il massimo sforzo per ridurre il disagio giorno dopo giorno, avere un ritorno sul nostro lavoro anche da questo punto di vista è importante. Alcuni dei nostri cantieri, seppur localizzati sul tragitto Stazione-Voltabarozzo, hanno un impatto su tutta la città, basta pensare al tratto di via Gozzi, o agli argini di Voltabarozzo molto utilizzati per transitare verso la zona industriale. Dopo questa estate in cui metteremo in cantiere lavori anche molto impattanti, intendiamo ripetere l’indagine per tenere monitorata la situazione passo passo, alla luce dei sempre maggiori interventi».

Andrea Ragona

Afferma Andrea Ragona, assessore alla mobilità: «Questa indagine conferma innanzitutto un dato importante, di cui siamo molto consapevoli, che il tram come mezzo ha grande consenso tra i padovani e l’88% lo giudica in maniera positiva. Molto importante anche il livello di conoscenza sulle nuove linee, un dato che mostra come il nostro lavoro quotidiano di informazione verso i cittadini porti risultati ed è fondamentale conoscere quello che accadrà per comprendere la grande trasformazione cui sta andando incontro la città. Una fotografia della situazione in generale molto positiva che ci spinge ad andare avanti con ancora più determinazione, forti del fatto che stiamo facendo una cosa che i padovani attendono e che addirittura vorrebbero vedere ancora più estesa, in città e nei comuni contermini. Ovviamente dovremo continuare a monitorare e man mano che aumenta la complessità migliorare l’organizzazione e la comunicazione, quindi bene che l’indagine venga ripetuta anche dopo i molti cantieri estivi, ma stiamo facendo un buon lavoro per il quale devo ringraziare tutte le aziende coinvolte e le centinaia di persone impegnate ogni giorno sui molti aspetti dell’opera».

Antonio Bressa

Aggiunge Antonio Bressa, assessore al commercio e alle attività produttive: «Sicuramente quella che stiamo attraversando è una fase complessa per tutta la città. Abbiamo già molti cantieri in corso e ne arriveranno altri di importanti, ma quello che emerge da questi dati è la propensione della città ad affrontare questo cambiamento con lo sguardo lungo e spirito propositivo. In questa situazione a noi spetta il compito di lavorare al meglio per limitare al massimo i disagi, a partire da quelli dei commercianti e degli esercenti che non lasciamo da soli. Lo abbiamo fatto con lo stanziamento di ben 1,77 milioni di euro per le agevolazioni sul Canone Unico Patrimoniale e sulla Tari, continueremo a farlo con attenzioni quotidiane determinate anche dall’evolvere della situazione e da un rapporto diretto e costante con le Associazioni di Categoria, convinti che una volta superata la fase più delicata il beneficio sarà evidente per tutti».



Conclude il vicesindaco Andrea Micalizzi: «Dati di cui non avevamo dubbi e che confermano il buon lavoro che stiamo mettendo in campo. Il fatto che quasi l’80% dichiari che si possono sostenere disagi oggi a fronte di un vantaggio futuro è la conferma del fatto che i padovani, consapevoli della complessità da noi mai nascosta dei due anni che abbiamo di fronte prima dello scadere delle tempistiche PNRR, hanno compreso appieno lo spirito che accompagna questi interventi: una città migliore,più connessa, attenta all’ambiente, in cui muoversi è più facile, veloce e sostenibile. Abbiamo convocato per i prossimi giorni insieme agli assessori Bressa e Ragona un tavolo con le associazioni di categoria come Ascom, Confartigianato, Cna, Appe, Confesercenti, Confindustria e la Camera di Commercio con l’obiettivo di proseguire nel nostro costante confronto con la programmazione necessaria, e individuare se necessario modalità per andare ulteriormente incontro alle loro esigenze».