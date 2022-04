Sonny Colbrelli lascia l'ospedale di Padova e torna a casa con un defibrillatore sottopelle

Sonny Colbrelli è tornato oggi 2 aprile a casa dopo essere stato dimesso dalla clinica di cardiologia dell'università di Padova, dove era ricoverato da sabato 26 marzo. L'atleta è stato sottoposto a valutazione clinica cardiovascolare, coordinata da Domenico Corrado, direttore dell'unità di Cardiomiopatia genetica e Cardiologia sportiva dell'ospedalera di Padova, considerato centro di eccellenza italiano per la diagnosi e la cura delle malattie aritmogene del muscolo cardiaco. Il ricovero si era reso necessario a seguito del cedimento del ciclista dopo l'arrivo della prima tappa della Volta a Catalunya due settimane fa. Sulla base dei risultati della valutazione clinica, in accordo con il personale medico del team, giovedì Sonny Colbrelli è stato sottoposto con successo a un intervento di impianto di defibrillatore sottocutaneo (Icd).

Corrado

Il professor Domenico Corrado ha dichiarato: «A Padova, l'atleta è stato sottoposto a una valutazione clinica, genetica e di imaging completa per identificare la causa dell'aritmia che ha portato all'arresto cardiaco e la terapia più appropriata. La decisione di impiantare un dispositivo salvavita è stata condivisa da Colbrelli che ha ricevuto un Icd sottocutaneo. Il dispositivo funziona per correggere il ritmo del cuore se è necessario in casi estremi». Sonny Colbrelli proseguirà la riabilitazione a casa per garantire privacy e tranquillità a lui e alla sua famiglia.