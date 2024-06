Primo giorno di Omizzolo chiuso, soprallougo del sindaco Giordani sul cantiere

Da ieri è chiuso il ponte Omizzolo per i lavori sul SIr 3. Oggi, 25 giugno, i tecnici di AP Reti Gas sono al lavoro per rimuovere le vecchie tubature che corrono a sbalzo a lato del ponte. Tre autogru hanno iniziato a lavorare in contemporanea per sollevare e poi rimuovere la condotta, un lavoro molto complesso che ha richiesto mesi di preparazione. Terminato il lavoro per il gas si inizierà con il cantiere del Sir3, ma prima di realizzare le vie di corsa sarà necessaria una manutenzione straordinaria dell’impalcato del ponte, che è una struttura a selle gerber e si procederà a rialzare la parte centrale del ponte, a riqualificare gli appoggi e a rinforzare l’impalcato stesso il quale verrà poi ricollocato nella posizione originale.

«Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo in zona con il sindaco - spiega Ragona - per vedere il procedere dei lavori e per monitorare la situazione del traffico con la chiusura di un nodo così strategico. Assieme alla Polizia Locale, impegnata sul campo, abbiamo deciso di implementare la segnaletica aggiungendo ulteriori pannelli a messaggio variabile. Non si rilevano particolari criticità, ma dopo i primi giorni di assestamento valuteremo se sarà necessario introdurre alcune modifiche alla viabilità».