Ucraina, Soranzo (FdI): «Giordani coinvolga Interporto e Maap per aiutare gli ucraini»

«Sollecito il sindaco Sergio Giordani affinché, in stretta collaborazione con i ministeri di diretta competenza, si attivi al più presto con Interporto e Mercato AgroAlimentare di Padova per verificare l’esistenza di spazi e strutture consoni all’accoglimento e allo stoccaggio di beni primari da destinare alla popolazione ucraina nell’ambito di questa tragica emergenza». E' la richiesta del consigliere regionale padovano di Fratelli d’Italia, Enoch Soranzo che si rivolge direttamente al primo cittadino della città del Santo e ai vertici di Interporto e Maap per provare a dare una mano alla comunità ucraina. «Siamo tutti sgomenti per questo conflitto alle porte d’Europa, un attacco armato ad una Nazione sovrana che ha già causato la morte di centinaia di civili innocenti - dice Soranzo - .L’apprensione è molta, anche e soprattutto nel padovano: molti sono i cittadini ucraini residenti nel nostro territorio e viceversa, e molti sono i legami che storicamente uniscono Padova all’Ucraina, dall’economia all’industria” aggiunge il Consigliere, “possiamo e dobbiamo essere parte proattiva nel dare un aiuto concreto ai nostri fratelli e alle nostre sorelle ucraini in fuga dalla guerra o rimasti in Patria a combattere: un’assistenza che passa dalla generosità, ma anche da una efficiente e rapida gestione logistica degli aiuti, siano essi beni deperibili o meno, che deve poter contare su strutture adeguate e collegate alle principali arterie autostradali e ferroviarie. Padova può certamente vantare queste caratteristiche. Al dibattito dei leader europei sull’invio di armi in Ucraina si accompagni al più presto anche uno sforzo per dare risposta alle esigenze primarie della popolazione - chiude Soranzo - .Padova può dare molto, sia in termini logistici che di solidarietà come dimostrano le tante iniziative che stanno prendendo vita spontaneamente nel nostro territorio».