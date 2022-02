Agricoltura, Soranzo (Fdi): «Caro bollette sta schiacciando le nostre imprese»

«Sul settore agricolo si è abbattuta una tempesta perfetta: il caro-bollette ed i pesanti aumenti dei costi del carburante e delle materie prime stanno erodendo, ed in alcuni casi pure azzerando, il guadagno dei nostri agricoltori. Le imprese non possono certo produrre in perdita, ma neppure riversare questi rincari sul prezzo finale dei prodotti senza uscire da un mercato che è condizionato dalle produzioni importate dall’estero che, a fronte di una minor qualità, vantano un prezzo al consumatore molto più basso». La voce è quella del consigliere regionale di ‘Fratelli d’Italia Enoch Soranzo, che oggi è tornato sul tema del caro-bolletta e sui rincari delle materie prime che stanno interessando il settore agricolo veneto ed italiano.

6 miliardi

«La situazione è preoccupante - prosegue l'ex presidente della Provincia e sindaco di Selvazzano Dentro - perché troppe sono le grida d’allarme che si stanno elevando dal nostro territorio, non ultime quelle degli allevatori e dagli operatori del florovivaismo. I quasi 6 miliardi di euro per tagliare i costi dell'energia stanziati in questi ultimi giorni dal governo col ‘decreto Bollette’ potrebbero rivelarsi insufficienti a contenere un’emergenza di questa portata che ha fatto emergere tutta la nostra debolezza sul piano internazionale e l’assenza di politiche energetiche nazionali lungimiranti. Se da un lato l’emergenza covid pare avviarsi ad una conclusione grazie agli esiti di una campagna vaccinale che in Veneto è risultata particolarmente efficace, dall’altro restano le incertezze per il futuro legate alla fiammata inflazionistica e a questa pioggia di rincari: servirà gestire con pari attenzione anche questa partita prima che gli effetti degli aumenti alimentino una desertificazione produttiva ed un danno all’occupazione ad essa collegata» continua il consigliere regionale.

Fare squadra

«In questo quadro complesso servirà fare squadra come territorio per essere più forti nelle richieste al governo: un invito emerso anche dall’assemblea elettiva di CIA Padova e dalle parole del suo nuovo presidente e titolare dall’azienda agricola ‘Masseria’ di Polverara Luca Trivellato, cui voglio rivolgere un sincero augurio di buon lavoro ribadendo la mia disponibilità ad essere parte proattiva di questo necessario lavoro di rete per il bene di Padova e del Veneto» conclude Soranzo.