Guerra ai furbetti dei rifiuti, sorpresi dalle telecamere a smaltire arredamento e tv nell'isola ecologica

Identificato dalla Polizia Locale un uomo che aveva scaricato di tutto nell’isola ecologica in via Giorgione. Lotta dura a Camposampiero per chi abbandona i rifiuti con l'utilizzo di ogni mezzo, anche di sistemi di videosorveglianza e fototrappole, per identificare i colpevoli. È subito sono arrivati i primi risultati: dovrà pagare una multa di 150 euro per abbandono di rifiuti l'uomo scoperto dalle telecamere della Polizia Locale della Federazione collocate nell'area a servizio dei condomini di via Giorgione, dove si trova una delle isole ecologiche, oltre alle spese per il recupero delle immondizie.

I fatti

Nei giorni scorsi l'uomo, un cittadino 35enne ospite di alcuni suoi connazionali che abitano poco lontano, aveva raggiunto l'isola ecologica di notte, spingendo un piccolo carretto carico di rifiuti domestici e pezzi di arredamento poi abbandonati vicino all'isola ecologica riservata alle utenze residenziali della zona e accessibile solo tramite tessera. La Polizia Locale ha esaminato i fotogrammi: lo straniero è stato ripreso mentre si avvicinava all'isola ecologica in strada con il carretto. Uno degli agenti lo ha riconosciuto, sapendo che arrivando a piedi non poteva abitare lontano. Non è la prima volta da quando sono state installate le telecamere nelle isole ecologiche che la Polizia Locale riesce a scoprire uno dei tanti furbetti del rifiuto. «Il messaggio che vogliamo trasmettere – afferma l'assessore all'Ambiente Carlo Gonzo – è che la tolleranza verso chi abbandona i rifiuti è finita. E che trasgredire non è più facile come una volta. Prima o poi si viene scoperti».

Isole ecologiche

Quattro sono le nuove isole ecologiche che l'Amministrazione comunale di Camposampiero, in accordo con Etra, ha realizzato per migliorare i conferimenti nelle zone a più alta densità abitativa della città. Purtroppo i vecchi cassonetti erano diventati oggetto di uno scarico selvaggio, che li riduceva in modo indecoroso, essendo alla mercè di chiunque passasse di lì, con sacchi mezzi aperti e maleodoranti abbandonati e la necessità di continui ed onerosi interventi ad hoc. “Si tratta – aggiunge l’assessore Gonzo - di una soluzione ottimale e funzionale perché le nuove isole ecologiche, delimitate da una recinzione, sono ora accessibili ai soli residenti tramite un apposito badge, per un totale di circa 300 utenze. Le isole ecologiche sono poi illuminate e videosorvegliate 24 ore su 24”.