Quando i prof sono indisciplinati: nel Padovano 18 sospesi o licenziati in un anno

Sono ben 18 i professori di istituti padovano che sono stati sospesi o licenziati nell'ultimo anno per condotte non idonee.

Sospesi

Un numero che, come sottolinea "Il Gazzettino", è pressoché raddoppiato rispetto all'anno scorso. Entrando nel dettaglio delle casistiche si contano 12 sospensioni, due licenziamenti, due censure e due sospensioni per reati commessi fuori dal mondo scolastico. Le motivazioni? Si contano 12 condotte contrarie ai doveri d'ufficio, tre abbandoni di minori e tre violenze ai danni di minori. I casi raccontati dal quotidiano locale sono davvero emblematici: si va dal professore che ha fatto vedere un film vietato ai minori di 14 anni ad alunni che non avevano raggiunto tale età a chi, dopo aver ottenuto l'agognata cattedra, si è subito messo in malattia, percependo così lo stipendio senza muovere un muscolo. L'ultimo caso risale allo scorso 20 giugno, e riguarda un presidente di commissione che non ha consentito a uno studente che aveva avuto un malore di proseguire la seconda prova scritta dell'esame di maturità decidendo in autonomia che il giovane avrebbe dovuto sostenere un ulteriore esame a settembre.