Sosta selvaggia, arrivano le "multe morali" degli alunni

Da marzo prossimo gli alunni della Scuola dell’infanzia “Madonna di Fatima” e della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Don Paolo Galliero” saranno di ausilio alla Polizia Municipale del Comune di Tribano nella “battaglia” contro la sosta selvaggia; con tanto di blocchetto, diventeranno “vigili speciali” con il compito di girare per Tribano e multare con “segnalazioni di civiltà” gli automobilisti che non dimostrano affatto senso civico.

Multe morali

Il progetto partirà alla fine di marzo, dopo una adeguata campagna informativa fatta alla cittadinanza.

Ogni ragazzo della Scuola Primaria avrà a disposizione un libretto con “tre multe morali” mentre i bimbi della Scuola dell’Infanzia avranno a loro disposizione dieci multe per ogni sezione didattica. Prima dell’avvio del servizio verranno apposte nei negozi, negli ambienti pubblici (Biblioteca, Circolo parrocchiale, centro sportivo, bar, negozi), nella pagina del sito e nelle bacheche del Comune di Tribano, le locandine che spiegheranno l’iniziativa a tutta la cittadinanza. Verrà coinvolta anche la Parrocchia di Tribano attraverso il Parroco. La Scuola predisporrà il materiale necessario e le insegnanti, all’ interno delle classi, avvieranno l’attività di educazione stradale con l’ausilio della Polizia Municipale.

Anche i genitori si faranno parte attiva per la buona riuscita dell’iniziativa e per la distribuzione di volantini e locandine.

Amministrazione

Si complimenta il Sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana con la Dirigente scolastica Lorenzina Pulze dichiarando: «Il progetto elaborato dall' Istituto Comprensivo di Tribano è perfettamente in sintonia con il programma “Safety First” riguardante la consapevolezza di tutta la nostra comunità della necessità del rispetto delle norme stradali, con particolare riferimento a tutti noi adulti. – e prosegue dicendo - Ringrazio la Preside, gli insegnanti, i genitori dei ragazzi per questo lavoro sinergico di squadra che darà i suoi frutti perché parte dai bambini con conoscenze e azioni pratiche che li renderanno protagonisti e consapevoli delle regole stradali». Il progetto oltre che a Tribano sarà esteso a tutti i comuni dell’Istituto Comprensivo “Don Paolo Galliero” che comprende Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra e San Pietro Viminario.