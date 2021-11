Via al cambio di 400 cassonetti: più suolo libero e affidabilità per la raccolta di secco e carta

La prima settimana di novembre inizierà la sostituzione di oltre 400 cassonetti per la raccolta stradale di secco e carta a Padova.

Rifiuti

AcegasApsAmga e Comune di Padova intendono migliorare l’efficacia, l’efficienza e la funzionalità della raccolta dei rifiuti meccanizzata, scegliendo cassonetti in acciaio più capienti e resistenti, oltre che curati dal punto di vista estetico, per liberare suolo pubblico e migliorare il decoro urbano (si vedano in allegato le fotografie dei nuovi cassonetti). Le zone interessate saranno i quartieri Portello, Savonarola, Specola, Stanga, parte di Forcellini, parte di Santa Rita e la circonvallazione interna di Padova, per un totale di circa 1.500 cittadini interessati. I lavori si concluderanno nel mese di febbraio.

Più resistenti e più capienti

I nuovi cassonetti per la raccolta stradale di carta e rifiuto secco non riciclabile saranno realizzati in acciaio e non in vetroresina come i precedenti, resistendo così di più alle intemperie e all’usura del tempo. La volumetria di ogni cassonetto aumenterà di 800 litri, passando da una capienza di 2.400 litri a una di 3.200 litri. In questo modo, per la raccolta del secco, il numero dei cassonetti passerà dai 257 di oggi a 250 e sarà liberata da ingombri una buona parte di suolo pubblico, con ricadute preziose in termini di vivibilità e di accessibilità.

Miglioramento del decoro urbano

I nuovi contenitori andranno a sostituire il 25% di quelli già presenti in città e divenuti obsolescenti, rappresentando un maggiore stimolo per i cittadini verso un migliore conferimento dei rifiuti e una differenziata di maggior qualità, potendo accogliere maggiori quantità di materiali e riqualificando dal punto di vista estetico l’intera zona interessata. Un’operazione per aumentare la tutela dell’ambiente, ma anche il decoro e l’igiene urbana.

Chiara Gallani

Dichiara l'assessora all'ambiente del Comune di Padova, Chiara Gallani: «Un'azione che non solo rende più agevole la raccolta dei rifiuti, ma rende anche più bella la nostra città. I nuovi contenitori infatti oltre a essere più capienti e più resistenti, quindi più funzionali ed efficienti, contribuiscono ad aumentare il decoro di alcune zone. Un'azione che fa parte di una complessiva revisione e implementazione dei contenitori: stiamo infatti lavorando per aumentare la disponibilità in alcune zone in occasione di particolari avvenimenti, come ad esempio il mercoledì sera in zona Portello».