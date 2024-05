Vanno sostituiti i guardrail, tangenziale est ad una sola corsia per 2 settimane

Si completano i lavori di posa del nuovo guardrail in Corso Argentina, in Tangenziale Est. Oggi è stata firmata una ordinanza di proroga dei lavori per cui già da lunedì 13 si chiuderà la corsia di marcia lenta, nell'orario 10,30-16,30 nella direzione sud-est. Questo, per non impattare con i lavori negli orari di punta del mattino e del pomeriggio. La chiusura della corsia di marcia lenta procederà a seconda delle necessità almeno per un paio di settimane.

«Abbiamo deciso che i lavori dovessero essere il più possibile compatibili con l’utilizzo veicolare della tangenziale, specialmente per i lavoratori che la percorrono la mattina e la sera» conferma Micalizzi. Questo sicuramente contribuirà a rendere più fluido il traffico quando le corsie saranno tutte aperte, ma durante il giorno ci saranno inevitabilmente dei disagi. Da gennaio, fino alla fine di marzo, era toccato al tratto sopraelevato, lungo circa un chilometro, che va dall'incrocio della tangenziale est con Corso Stati Uniti fino a quello con via Bellisario. In quel caso i lavori sono durati circa tre mesi.