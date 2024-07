Chiuso il sottopasso sulla Luparense: ecco la viabilità alternativa

È stata pubblicata l’ordinanza provinciale che individua i percorsi viari alternativi per i mezzi pensanti, al sottopasso ferroviario lungo la strada provinciale n° 52 Luparense in territorio di San Martino di Lupari. Contestualmente alla chiusura, l’atto prevede la viabilità alternativa concordata con i sindaci dei Comuni interessati. Il percorso per i mezzi pesanti (veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate) vedrà le seguenti deviazioni:

- Nella direzione di marcia da Nord verso Sud, lungo la SP28 e a seguire a senso unico lungo via Tombolata nei Comuni di Galliera Veneta e San Martino di Lupari;

- Nella direzione di marcia da Est verso Ovest, a senso unico lungo via Rometta, via Sommavilla, Contrada Sommavilla, via Mantegna, via dell’Olmo e via Nova nei Comuni di San Martino di Lupari, Tombolo e Cittadella, per proseguire poi a doppio senso di marcia su viabilità provinciale SP22 “Commerciale”;

- Nelle due direzioni di marcia lungo l SR 53 Postumia, la ex SS 47 “Valsugana” e sulle SS.PP. n°58 “del Ghebo”, n° 39 “dell’Orcone”, n°22 “Commerciale” e n°78 “di Monastiero”.

Sarà pertanto temporaneamente sospesa l’interdizione al transito dei mezzi pesanti su queste strade, fino al termine dei lavori di ripristino del sottopasso. La viabilità alternativa sarà percorribile dai prossimi giorni, non appena sarà posizionata tutta la segnaletica e completato lo smantellamento di un cantiere in via Tombolata (quest’ultimo a opera di un altro Ente). «Siamo di fronte a un evento eccezionale, che ha portato al ripensamento generale della viabilità intercomunale – commenta Stefano Baraldo, consigliere provinciale con delega alla Viabilità -: il sottopasso rappresenta la porta d’ingresso per il traffico pesante nell’intera zona e la sua importanza è stata dimostrata dallo sforzo necessario da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo decisionale, nel trovare una soluzione condivisa unanimemente. Siamo soddisfatti del lavoro svolto di concerto con i sindaci e gli amministratori locali nonché per la collaborazione ricevuta fra Enti. Nel frattempo i lavori del sottopasso stanno continuando: sono stati eseguiti gli scavi e nei giorni scorsi è avvenuto un sopralluogo congiunto fra enti per il prosieguo delle operazioni».