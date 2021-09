Sparisce il cestino della stazione, in pochi giorni diventa un letamaio

Da un paio di settimane è stato tolto il bidoncino dell'immondizia davanti alle scale d'ingresso alla stazione lato Arcella. Il risultato però non è stato dei miglori, visto che negli ultimi tre giorni (vedi fotogallery) la situazione è decisamente peggiorata e degradata volta per volta. Molte le segnalazioni giunte dai residenti della zona, dai commercianti e dai frequentatori dell'area, che chiedono il ripristino. Nel frattempo però è rimasto installato un espositore di un'agenzia immobiliare, dove però invece delle brochure dove consultare gli annunci, ormai si trovano i rifiuti di chi non sa dove gettarli.

