Violenza di genere, aperto nell'Alta lo "Spazio Donna"

Per diffondere la cultura della solidarietà e per contrastare il problema della violenza di genere l’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta ha attivato dal mese di aprile lo “Spazio Donna, Sportello per le pari opportunità” nell'ala Ovest del municipio.

Spazio Donna

Si tratta di un servizio gratuito di ascolto e consulenza, nel pieno rispetto della privacy, volto a fornire informazioni e orientamento di primo livello su diverse aree ritenute cruciali per il benessere della persona per diventare punto di riferimento per le donne cittadine che, in particolari momenti della vita, hanno bisogno di un aiuto reale e concreto. Le donne di qualsiasi nazionalità ed età che vivono situazioni di disagio (solitudine, maltrattamento, violenza fisica, psicologica, economica o sessuale) o con problemi familiari o lavorativi potranno accedere gratuitamente allo sportello ogni martedi del mese su appuntamento per consulenze lavorative, tutela dei diritti, servizi alla persona e alla famiglia, welfare aziendale e territoriale e promozione sociale e cultura. L’obiettivo del servizio è quello di accogliere, informare, orientare e sostenere le donne attraverso un supporto psicologico, legale e relazionale. Lo sportello prende in considerazione la donna in tutti i suoi aspetti: lavorativo, economico, sociale, nonché le situazioni eventuali di violenza.

Carmignano di Brenta

Il sindaco di Carmignano di Brenta Eric Pasqualon dichiara: «Riteniamo di fondamentale importanza offrire alle cittadine l’opportunità di un luogo dove poter trovare persone disponibili e competenti che forniscano gli strumenti adatti per uscire dal disagio. Oggi più che mai, purtroppo dopo i fatti accaduti e i casi in aumento di femminicidio, le istituzioni devono impegnarsi ad attivare politiche ed azioni concrete a sostegno delle donne garantendo le pari opportunità». Aggiunge l'assessore alle Pari Opportunità Elisa Paiusco: «Lo spazio Donna nasce dalla necessità e dal desiderio di promuovere per le donne un supporto a livello psicologico, lavorativo e formativo, un luogo di ascolto e accoglienza. È un servizio comunale gratuito e vuole essere un punto di riferimento per tutte le donne che, in particolari momenti della vita, hanno bisogno di aiuto. L’obiettivo del servizio è quello di fornire supporto alle donne più fragili, che vivono situazioni di disagio psicologico (solitudine, maltrattamenti, violenza fisica, psicologica ed economica) e di aiutarle a ricostruire la propria autonomia e il proprio benessere. Le attività svolte all’interno dello spazio hanno lo scopo di creare un ambiente confortevole e di sostegno per le donne che vi partecipano e di aiutarle a sviluppare le loro competenze e le loro capacità di relazione».