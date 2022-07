Spazzamento strade, pace fatta tra Etra e il Comune: «Lavoreremo insieme per migliorare il servizio»

«Lavoreremo insieme per migliorare il servizio rifiuti, in particolare lo spazzamento stradale»: è questo quanto emerso nel corso dell’incontro che si è svolto nella sede Etra a Vigonza tra l’assessorea all’Ambiente del Comune di Montegrotto Terme, Laura Zanotto, e il presidente di Etra Flavio Frasson.

Spazzamento strade

Spiega l'assessore Zanotto: «È stato un incontro positivo, durante il quale è emersa la volontà da entrambe le parti di trovare soluzioni affinché i cittadini possano godere del servizio che pagano. Per quanto riguarda in particolare il servizio di spazzamento, c’è l’impegno di giungere ad un coordinamento agli interventi di pulizia, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini». Aggiunge il presidente Frasson: «Etra è sempre disponibile ad incontrare e rispondere alle esigenze dei Comuni. Oggi ho dato assicurazione all’Assessore di Montegrotto Terme che terremo un canale sempre aperto di confronto e di comunicazione. Non solo. Ci impegniamo per effettuare il servizio di pulizia strade a Montegrotto impiegando ditte locali che conoscano il territorio, le vie e le criticità. Chiederemo la massima accuratezza e li terremo sotto controllo».