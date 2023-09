Comune e AcegasApsAmga lanciano la nuova spazzatrice elettrica

Nella settimana mondiale dedicata alla mobilità sostenibile, il Comune di Padova ed AcegasApsAmga hanno presentato quello che rappresenta il primo passo verso servizi sempre più sostenibili per la città di Padova: da qualche settimana, infatti, è entrata in funzione la prima spazzatrice ad alimentazione completamente elettrica come mezzo per pulire e prendersi cura del centro storico.

Spazzatrice

Si tratta di una mini spazzatrice, che si aggiunge alle 15 già in funzione a gasolio, alimentata completamente da elettricità proveniente da fonti rinnovabili, e quindi senza emissioni di CO2, dotata di spazzole meccaniche. Questa nuova spazzatrice percorre ogni giorno, dal lunedì al sabato e a volte anche la domenica, circa 30 km: parte dalla sede della multiutility di Corso Stati Uniti e raggiunge il centro storico di Padova. Prevalentemente insiste sulle piazze principali della città prelevando i rifiuti lasciati dalla movida, sul liston e nelle vie limitrofe seguendo il piano di spazzamento comunale. Entra in servizio alle 5 di mattina, raggiungendo il centro alle 5.30. Importante in questo senso il fatto che, essendo elettrico, è un mezzo anche molto silenzioso e contribuisce quindi non solo all’abbattimento delle emissioni in atmosfera, ma anche dell’inquinamento acustico della città. Dal punto di vista tecnico, è dotata di un cassone da 2 metri cubi (all’incirca la quantità di rifiuti prelevata ogni giorno), si ricarica da 0 a 100 in 4 ore e ha un’autonomia di 8 ore. Dichiara l'assessore all'ambiente Andrea Ragona: «È una piccola, ma importante novità. Il motore è silenzioso e contribuisce, in un’ora delicata come quella mattutina, a diminuire le emissioni rumorose e quelle di CO2. Padova è inserita nel progetto europeo delle 100 città per la neutralità climatica: è una prima novità nel settore dello spazzamento, ma andremo avanti in questa direzione per raggiungere le zero emissioni». Aggiunge Massimo Buiatti, direttore dei Servizi Ambientali per AcegasApsAmga: «Si tratta di un primo tassello per validare un percorso che il Comune di Padova ed AcegasApsAmga faranno insieme verso un servizio di spazzamento sempre più sostenibile, in ottica Padova Net Zero 2030».