Presentata l'11esima edizione di TedxPadova: si parlerà di falsi miti e leggende urbane

Dopo aver festeggiato il suo primo compleanno a doppia cifra, la conferenza Ted più seguita d’Italia si appresta a inaugurare il suo prossimo capitolo e a dare vita a un nuovo entusiasmante racconto. Arriva con questo spirito l’undicesima edizione di TedxPadova, in programma per sabato 25 maggio a partire dalle 15.30 al Centro Congressi di Padova, in Sala Giotto.

Falsi miti e leggende urbane

Dal suo debutto nel 2013, TedxPadova ha condiviso con oltre 16mila spettatori visioni innovative, prospettive moderne e pensieri ispiratori, offrendo un luogo d’incontro per il racconto di storie di vita da parte di oltre 150 speaker di ogni campo e settore. In questi undici anni, il format ha continuato a crescere e a evolversi, fino a diventare un punto di riferimento nel panorama degli eventi patavini e non solo, realizzando così il sogno di creare una vera e propria piattaforma d’avanguardia per promuovere idee di valore per la città e della città. Ed è proprio da questo desiderio di innovazione e di riscoperta da cui nasce il tema dell’edizione di quest’anno, “Falsi Miti e Leggende Urbane”: in un mondo sempre più permeato da informazioni distorte e narrazioni manipolate, l'undicesima edizione della conferenza-spettacolo si propone di sfidare i preconcetti, smascherare le leggende urbane che permeano la nostra società contemporanea e incoraggiare un approccio critico e analitico verso le idee preconfezionate e i bias che spesso guidano le nostre percezioni e decisioni.

Edonella Bresci

«Dopo il decennale di TedxPadova, questa undicesima edizione rappresenta l’opportunità per aprire le porte al futuro, inaugurare un nuovo ciclo e intraprendere percorsi inediti» afferma Edonella Bresci, Licensee di TedxPadova. «Il tema di quest'anno vuole scardinare ciò che è conosciuto e già visto, per dare una nuova luce a temi di grande attualità come ad esempio i disturbi alimentari, il ruolo della donna nella società, l’immigrazione, l’intelligenza artificiale, ma anche aspetti come la mente delle piante, le neuroscienze, il mondo della recitazione all’epoca dei social e molto altro ancora. Siamo felici di aver costruito anche quest’anno un evento che significa tanto per la città, e che di edizione in edizione contribuisce a creare un dialogo costruttivo e a promuovere un'atmosfera di innovazione e cambiamento positivo per la comunità e le sue persone. Per questo un grande ringraziamento va agli oltre 90 volontari, senza i quali il progetto non potrebbe vedere la luce, ma anche a tutta la rete di imprese e istituzioni partner e sponsor, che anno dopo anno sono sempre più orgogliose di prendere parte al nostro evento».

I primi speaker

I primi tre speaker svelati oggi durante la conferenza stampa sono:

Ilaria Capponi: ex modella perugina classe 1990, combina da sempre la sua carriera nella moda con quella sportiva, in particolare nel basket, giocando a livello professionistico e diventando uno dei volti della Lega Basket Serie A. Nel 2024, annuncia il ritiro dalle passerelle criticando i canoni di bellezza non salutare dell'industria, ottenendo ampio sostegno sui social media e apparendo in programmi televisivi come Unomattina e Italiasì!, dove discute dei disturbi alimentari nel mondo della moda.

Umberto Castiello: è professore di Psicobiologia presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova, dove ha pubblicato oltre 250 lavori su riviste internazionali e ricopre il ruolo di membro del Centro Interdipartimentale Beniamino Segre presso l'Accademia dei Lincei. La sua ricerca più famosa, pubblicata sulla rivista Nature, si concentra sulla cosiddetta “cognizione vegetale”, ovvero la capacità delle piante di programmare il loro movimento, con modalità analoghe a quelle riscontrate negli esseri umani e negli animali. Fondatore e leader del laboratorio di Neuroscienze del Movimento (NeMo), la sua carriera scientifica ha inizio presso il laboratorio di Fisiologia Umana dell'Università di Parma, continuando con attività di ricerca all'Università di Lione e all'Università dell'Arizona. Ha ricoperto ruoli accademici di prestigio internazionale, incluso il periodo come Professore all'Università di Melbourne e come Professore di Neuroscienze Cognitive all'Università di Londra.

Laura Sposato: padovana classe 1998, è fondatrice e CEO di Joule, startup innovativa padovana che rivoluziona l’incontro tra domanda e offerta di lavoro grazie all’utilizzo di un software brevettato di intelligenza artificiale. Grazie ai suoi successi, nel 2023 è stata l’unica imprenditrice veneta ad essere nominata tra i 100 Forbes Under 30, ed è stata inserita tra le 100 Unstoppable Woman di StartupItalia. E’ laureata in Commercio Estero a Cà Foscari di Venezia ed Ex ginnasta della nazionale italiana di AGG e nel 2016 è stata nominata tra i migliori studenti d’Italia.

Sostenibilità e iniziative

Anche in questa undicesima edizione, il team di TedxPadova si fa promotore di iniziative di sostenibilità ambientale e sociale. L’evento si inserisce all’interno del progetto “100 climate-neutral and smart cities by 2030“, la missione Ue - portata avanti da alcune città europee, tra cui Padova - che punta al raggiungimento della “neutralità climatica” entro il 2030 tramite la promozione di ricerca e innovazione su mobilità pulita, efficienza energetica e pianificazione urbana. Inoltre, con il supporto del Comune, verrà ⁠realizzata una guida dedicata a sfatare i falsi miti che circondando l’intelligenza artificiale, per fornire una panoramica delle applicazioni pratiche e delle implicazioni etiche, offrendo le conoscenze necessarie per comprendere, orientarsi e navigare nel mondo sempre più pervaso da questa tecnologia.

Margherita Cera

«TedxPadova rappresenta un perfetto testimone dello spirito che anima Padova, da sempre sinonimo di eccellenza, innovazione, ricerca e sperimentazione» spiega Margherita Cera, assessora all’innovazione tecnologica, alla transizione digitale, alle risorse umane e ai progetti dell’Ue. «Un evento che da undici anni dà lustro alla nostra città - oggi sempre più a misura di impresa e luogo d'attrazione dove investimenti, sostenibilità e digitale si incontrano - grazie alle sue idee e alle sue menti, motore di cambiamento e di contaminazioni culturali e che ci rendono in grado di guardare al futuro con ottimismo, audacia e intraprendenza».

I biglietti

I biglietti saranno acquistabili online sulla pagina Eventbrite dell’evento a partire dall’8 aprile, con tariffe differenti in base alle modalità di fruizione. Saranno previsti inoltre biglietti agevolati per gli studenti dell’Università degli Studi di Padova, l’associazione Alumni e gli Amici dell’Università di Padova.

Patrocini e partner

TedxPadova

Un progetto cominciato nel 2014 grazie alla volontà di un gruppo di giovani che si riunivano in un garage e che negli anni è cresciuto diventando sempre più ambizioso. Adesso, a distanza di 11 anni, TedxPadova è diventata una delle realtà più consolidate del territorio padovano. TedxPadova è ideato e promosso da 90 volontari, giovani e meno giovani con personalità e percorsi differenti, uniti in un unico obiettivo: condividere idee innovative per immaginare un futuro migliore. TedxPadova è un luogo d’incontro per incoraggiare la condivisione di idee innovative e stimolare il potenziale umano della nostra città.