Occhio al semaforo: attivata la sperimentazione di un nuovo T-Red a Padova

Vecchio il dispositivo, nuovo il posizionamento: attivata mercoledì 23 settembre la sperimentazione di un T-Red a Padova.

Sperimentazione

Lo strumento di rilevamento del passaggio con il semaforo rosso è stato tolto dall'intersezione tra via Chiesanuova e via Della Biscia e si trova ora all'incrocio tra via Trieste e via Gozzi, con direzione di marcia verso via Bassi (dritto) e via Tommaseo (svolta a sinistra). La fase di pre-esercizio sperimentale avrà una durata di almeno 15 giorni e sarà valida fino all’emanazione del provvedimento di pvvio dell’esercizio ordinario.

Sanzioni

La sanzione in caso di attraversamento dell'intersezione con semaforo rosso è di 163 euro, ed è prevista la decurtazione di 6 punti dalla patente. Nel caso in cui il conducente non si fermi, con semaforo rosso, entro la linea d'arresto demarcata sulla carreggiata, la sanzione è di 41 euro, con decurtazione di 2 punti dalla patente.