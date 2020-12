“Spesa sospesa” nei mercati di Campagna Amica: l’iniziativa benefica che dà un aiuto concreto

Per la spesa sospesa scendono in campo i giovani di Coldiretti. Al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova in via Vicenza 23, sabato 12 dicembre a fianco dei produttori agricoli ci saranno anche gli under 30 per testimoniare la solidarietà di agricoltori e cittadini verso i più bisognosi attraverso collaborazioni con enti e realtà del volontariato sociale. Ai clienti del mercato sarà proposto di acquistare dei prodotti da lasciare per la “spesa sospesa” a favore di chi si trova nel bisogno. L’iniziativa sarà ripetuta martedì 15 dicembre al mattino al Mercato di Campagna Amica a Montegrotto Terme e al pomeriggio al mercato del Quartiere Forcellini a Padova.

Gesti concreti

Nei mesi scorsi Coldiretti Padova aveva proposto la “spesa sospesa” nei mercati di Campagna Amica e partecipato attivamente alle iniziative “Per Padova noi ci siamo”, coordinate dal Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova. Recentemente una fornitura di 20mila chilogrammi di pasta 100% grano duro italiano de “Le Stagioni d’Italia” è arrivata alle mense popolari dell’Opera Provvidenza di Sarmeola di Rubano a Padova. Si tratta di una disponibilità di 200mila pasti pari a quasi un anno di cibo per chi si rivolge quotidianamente a queste realtà.

I dati in Veneto

Coldiretti che coordina l’operazione della “spesa sospesa” ricorda che in Veneto sono circa 97mila gli indigenti che si rivolgono a queste strutture per trovare un piatto caldo. A causa dell’emergenza sanitaria – spiega Coldiretti Veneto – il disagio sociale è aumentato con un incremento del 30% di nuovi poveri. Il quadro regionale è rappresentato da nuove figure di indigenti– spiega Coldiretti - c’è chi ha perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che si sono fermate. Persone e famiglie che mai prima d’ora – precisa la Coldiretti - hanno sperimentato condizioni di vita così problematiche tanto da dover ricorrere alle forme di solidarietà.

Educazione e riduzione degli sprechi

Alle fasce deboli gli agricoltori di Coldiretti hanno donato in questi mesi 10mila chilogrammi di prodotti raccolti grazie alle offerte dei consumatori che acquistano ai banchi degli agricoltori. Uno spaccato che Coldiretti Veneto ha evidenziato nel documento programmatico “Patto identitario” chiedendo alla politica veneta l’adeguamento della legge regionale n.11 del 2011 per arginare la povertà e il disagio sociale attuando un’equa distribuzione delle eccedenze alimentari. «È necessario – spiega Coldiretti Veneto – inserire tra le finalità interventi su tutta la filiera agroalimentare prevedendo campagne di comunicazione sui temi dell’educazione e la riduzione degli sprechi, favorendo gli aiuti economici e i sostegni umanitari, facilitando le donazioni anche sul piano amministrativo».