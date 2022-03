Spesa per il trasporto pubblico locale, al Veneto assegnata la tripla A

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana ha riconosciuto al Veneto la tripla A in fatto di spesa per il trasporto pubblico locale, collocando così la regione in testa alla classifica nazionale. Il progetto Pitagora prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia.

Il commento

«Una spesa gestita in modo virtuoso e contemporaneamente un servizio garantito con l’obiettivo dell’efficienza del trasporto pubblico nei confronti degli utenti. Il primo posto assegnato al Veneto è il risultato di un lavoro condotto quotidianamente e ci rende ancora una volta orgogliosi, tanto più in un anno colpito dal Covid» ha esultato il presidente della Regione, Luca Zaia. Scomponendo i costi sostenuti per le due voci, contratti di servizio del trasporto pubblico e noleggio di mezzi di trasporto, il Veneto ha speso nel 2020, rispettivamente, 43.457.898,12 euro e 175.861,76 euro, ottenendo il rating relativo AAA per la prima e AA per la seconda.