Il Comune di Este rilascia lo Spid gratuitamente: «Siamo il primo Comune della Bassa padovana»

Il Comune di Este continua a promuovere la digitalizzazione, con il rilascio gratuito dello Spid, Sistema Pubblico per l’Identità Digitale, per tutto il 2022.

Lo Spid

«Ormai essere in possesso di un’identità generale Spid è un requisito fondamentale richiesto per accedere a molti servizi offerti dalla pubblica amministrazione - affermano dall’amministrazione comunale - Con l’avvento dell’era digitale, è fondamentale promuovere la digitalizzazione e l’informatizzazione dei cittadini, per consentire a tutti l’accesso ai servizi pubblici online». Dopo aver inaugurato lo Sportello telematico polifunzionale e il Portale prenotazioni online, il Comune di Este oggi si classifica come il primo comune della Bassa padovana a offrire il servizio di rilascio dello Spid, gratuitamente per tutto il 2022. «Attualmente solo grandi città, come Padova, Verona e poche altre, offrono questo servizio alla cittadinanza - spiegano dall’amministrazione - Questo conferma l’attenzione del Comune di Este alla digitalizzazione dei servizi, rendendoli sempre più fruibili con facilità e immediatezza». Per il rilascio gratuito dello Spid presso il Polisportello del Comune di Este, sarà presente personale dedicato, il martedì mattina e il mercoledì pomeriggio. Si precisa che, per usufruire del servizio, è necessario essere in possesso di una casella mail, della quale è fondamentale ricordare le chiavi di accesso; unitamente a uno smartphone o tablet con connessione a internet. Al momento dell’appuntamento, il cittadino deve presentarsi in municipio avendo con sé un documento di riconoscimento e il proprio codice fiscale.