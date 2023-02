Nuove strutture e spese varie: il Comune mette a bilancio oltre 650mila euro per lo sport

Sostenere la pratica sportiva, a tutte le età, come strumento per la promozione della salute e della socialità e come fattore di prevenzione del disagio sociale e delle devianze: l?impegno assunto dall?amministrazione comunale di Albignasego si concretizza in una previsione di spesa corrente per la gestione dei servizi sportivi (nel bilancio 2023) pari a 376mila euro. Ai quasi 300mila euro per la gestione delle strutture si sommano i 70mila euro destinati ai contributi ordinari per le società sportive e gli stanziamenti per l?organizzazione delle manifestazioni sportive.

Novità

Il 2023 è segnato inoltre da due importanti novità: i due nuovi campi da calcio nel quartiere San Giacomo, uno destinato agli allenamenti e uno destinato alle partite, sono ora realizzati; a breve verrà inaugurata anche la nuova struttura di 600 mq interamente dedicata alla ginnastica artistica, che ha comportato un investimento di oltre 390 mila euro. Nei prossimi anni sono inoltre in programma altre realizzazioni, dalla nuova palestra di Mandriola presso la scuola primaria, in avanzata fase di progettazione, alle nuove attrezzature per lo sport libero fino alla pista di atletica. «Nel nostro territorio - spiega il sindaco Filippo Giacinti - operano ben 35 associazioni sportive: un?offerta davvero ricca, un patrimonio che vogliamo valorizzare». Proprio dalla collaborazione con le associazioni è nata nel 2020 l?iniziativa di successo ?Sportivando nei parchi? che verrà riproposta anche la prossima estate. «Nonostante l?aumento delle spese ? aggiunge l?assessore allo Sport Gregori Bottin ? abbiamo scelto di mantenere invariate le tariffe per l?utilizzo delle strutture e non abbiamo tagliato gli stanziamenti a bilancio: la promozione dello sport è uno dei pilastri della nostra azione amministrativa».