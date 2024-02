Lo sport per disabili arriva nelle scuole, Bonavina: «Il nostro progetto più importante»

Il Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova promuove e sostiene da tempo una serie di progettualità legate alla disabilità. I progetti vogliono costruire un'occasione di incontro tra le persone con disabilità, le associazioni cittadine che sono impegnate in percorsi di integrazione e le scuole. Tra questi progetti “Sport per tutti secondo ciascuno” rappresenta un momento di contatti tra gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con il mondo dello sport paralimpico.

Il progetto

L’iniziativa prevede un incontro di formazione sullo sport paralimpico e due appuntamenti pratici, uno dedicato alla disabilità motoria e uno a quella sensoriale, in cui i ragazzi possono sperimentare le difficoltà quotidiane delle persone con disabilità e provare alcuni sport come il basket in carrozzina e il torball, gioco di squadra con la palla giocato da persone non vedenti o ipovedenti, accompagnati da istruttori esperti. Nello scorso anno scolastico “Sport per tutti secondo ciascuno” ha coinvolto oltre 300 studenti di otto scuole padovane.

Le parole di Bonavina

«Questo è uno dei progetti più importanti che portiamo avanti come Comune – spiega l’assessore allo sport, Diego Bonavina in occasione dell’incontro aperto tenuto all’istituto Leonardo da Vinci, grazie alla disponibilità della dirigente Alessandra Garrì e degli insegnanti Milena Giannone, Simona Brugnoli e Marco Navarro – .Andiamo nelle scuola a parlare di integrazione e inclusione. Lo facciamo facendo provare direttamente ai ragazzi cosa significa avere una disabilità, motoria o sensoriale. I risultati sono importanti, ce lo dicono gli insegnanti che ci restituiscono le risposte da parte dei ragazzi. All’inizio magari alcune attività sono accolte con ritrosia, ma poi i ragazzi capiscono le difficoltà e le situazioni che vivono le persone con disabilità. E questo è un grande risultato per l’integrazione e il rispetto del prossimo». Il progetto è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Padova, che per aderire possono scrivere a unoacentopadova@gmail.com oppure a servizisportivi@comune.padova.it.