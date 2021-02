Albignasego: sportello superbonus 110%: avviso pubblico per individuare associazioni di consulenza

Il Decreto Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus, una detrazione del 110% sulle spese sostenute da chi effettuerà interventi di ristrutturazione nei propri condomini o abitazioni singole.Un bonus dalle molteplici implicazioni, anche molto tecniche, di non facile comprensione per tutti: per andare incontro quindi ai cittadini che necessitano di informazioni adeguate, la Giunta comunale di Albignasego ha deliberato un atto di indirizzo per emanare un avviso pubblico con il quale individuare una o più associazioni che abbiano già attivato degli sportelli di consulenza, con cui convenzionarsi.

Il Suprbonus

«Comprendendo che la materia non sia di facile ed immediata comprensione» dichiara l’assessore all’Edilizia privata Valentina Luise «e per tutte le variabili che il Superbonus, in continua evoluzione, comporta, abbiamo scelto di appoggiarci alle associazioni che già forniscono un servizio di consulenza, affinché si convenzionino con il Comune per aiutare gratuitamente i cittadini di Albignasego a comprendere il bonus e a capire se ne possono beneficiare». Grazie al Superbonus chi esegue una ristrutturazione fino al 30 giugno 2022 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che riducano il rischio sismico e che migliorano l’efficienza energetica degli edifici quali isolamento termico e/o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. La detrazione fiscale si applicherà ai lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021: in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi è possibile optare per la cessione della detrazione delle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. In sostanza, in accordo con la ditta che eseguirà i lavori, si può ottenere uno sconto in fattura, che lei recupererà sotto forma di credito d’imposta nei confronti dello Stato.

Le convenzioni

Una volta individuate le associazioni con le quali siglare la convenzione, verranno con esse concordati tempi e modalità con i quali erogare il servizio ai cittadini. «Nel frattempo stiamo chiedendo la disponibilità agli ordini professionali» conclude l’assessore Luise «di architetti, ingegneri, geometri e periti industriali per organizzare degli incontri sul Superbonus dedicati sia ai professionisti che ai cittadini».