Aperto l'ufficio di prossimità: darà assistenza, accoglienza e orientamento sulla giustizia

Attivato l’Ufficio di Prossimità presso il Comune di Albignasego. Si tratta di uno sportello che fornisce accoglienza, orientamento e informazione sull’accesso e l’attivazione dei servizi erogati dal Tribunale di Padova nel settore della Volontaria Giurisdizione, soprattutto con riguardo agli Istituti di protezione giuridica previsti dalla legge (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno) e agli Istituti relativi ai minori.

Giacinti

«Uno sportello che ha l'obiettivo di favorire l'avvicinamento della giustizia ai cittadini, che avranno un riferimento vicino al luogo in cui vivono e un servizio completo di orientamento e consulenza per le funzioni giudiziarie che non prevedono il supporto di un legale” commenta il Sindaco Giacinti “Un nuovo servizio che l’Amministrazione ha deciso di attivare a seguito della nostra manifestazione d’interesse alla Regione del Veneto e da questa finanziato. Al momento gli uffici di prossimità attivati in Veneto risultano essere soltanto altri 2 dimostrando ancora una volta l’attenzione di Albignasego per le nuove opportunità a vantaggio dei propri residenti».

Le attività

L’attività dell’UdP riguarda le attività di competenza del Tribunale ordinario di Padova per le quali non è richiesta l’assistenza obbligatoria di un legale e nella prima fase seguenti fattispecie di Volontaria Giurisdizione:

• amministrazioni di Sostegno;

• sub-procedimenti di ADS;

• istanze relative alle tutele;

• sub-procedimenti di tutele;

• autorizzazioni al rilascio di documenti validi per l’espatrio;

In un secondo momento, quando l’ufficio sarà rodato, saranno attivati anche:

• istanze relative alle curatele;

• autorizzazioni ex art 320 c.c. riguardante i minori;

• atti dello stato civile (formazione, rettifica, attribuzione cognome);

• nomina curatore speciale ex art. 320 e ss. (minori).

L'Ufficio di Prossimità del Comune di Albignasego riceve esclusivamente su appuntamento il mercoledì dalle 9:00 alle 12:00. Per fissare un appuntamento: Telefono: 049.8042224 oppure email frontoffice@comune.albignasego.pd.it (attendere conferma)