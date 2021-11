Sportello anti stalking e mobbing nella sede Uil: «Aiuteremo le donne vittime di violenza»

Un aiuto concreto per tutte le donne vittime di qualsiasi tipo di violenza, fisica, psicologica, sul posto di lavoro. E per i loro figli. Nasce lo sportello anti stalking e anti mobbing all’interno della Uil.

Lo sportello

Un luogo dove poter chiedere aiuto, inaugurato giovedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si trova all’interno della sede Uil di via Bramante, a Padova. «Abbiamo una convenzione con uno psicologo e un avvocato, presto ci muoveremo per stipularne una con i centri antiviolenza – spiega Paola Pomarico, responsabile dello sportello – Innanzitutto ascolteremo le donne e capiremo come aiutarle, poi prenderà il via il percorso più adatto. Accogliamo tutte, anche coloro che non sono iscritte al sindacato». Un primo approccio perché denunciare non è facile, ci sono tante variabili in gioco: la paura di ritorsioni, le difficoltà economiche, il sentimento. «Si parla tanto e si ascolta poco, noi vogliamo ascoltare – dice Massimo Zanetti, segretario provinciale Uil – Da troppi anni affrontiamo questo tema e la violenza persiste. È un grande problema culturale che si esprime in tanti ambiti: le donne guadagnano meno a parità di titoli e responsabilità, sono penalizzate a volte nei concorsi pubblici, anche questa è violenza. Il sindacato ha un ruolo sociale e noi vogliamo essere vicini ai cittadini e alle cittadine». Si può contattare lo sportello chiamando il numero 3477856242 o scrivendo alla mail centroascoltomobbingestalking-padova@uil.it.