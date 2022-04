Ordine dei Medici, attivo lo sportello psicologico di ascolto gratuito

Sarà attivo dal primo maggio lo sportello di ascolto psicologico sperimentale gratuito creato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova per i propri iscritti medici operanti sia nel pubblico che nel privato.

Sportello psicologico

Un progetto fortemente voluto dall’Ordine che già lo scorso anno aveva attivato un sondaggio rivolto ai Colleghi per valutare lo stato di stress e di emergenza psicologica accumulati durante questi due anni di pandemia. L’adesione e le risposte al sondaggio hanno consentito di raccogliere idee e suggerimenti ritenuti necessari per consentire al personale sanitario di riprendere un corso normale nello svolgimento della propria professione. Per questa prima fase di attivazione lo Sportello - che resterà attivo per circa 6 mesi, fino al 30 novembre 2022 - è aperto ai primi 100 iscritti che si registreranno attraverso il sito dell’Ordine e si articolerà attraverso incontri a cadenza regolare, in presenza o da remoto a seconda delle esigenze, garantiti da un team di psicologi dello Studio Lego di Padova per identificare eventuali stati di stress lavorativo o sintomi di burn out legati a questi difficilissimi ultimi due anni. Spiega la dottoressa Mariateresa Gallea dell’Ordine dei Medici di Padova, responsabile del progetto dello sportello sperimentale di ascolto per i medici: «È proprio quando si inizia ad intravedere la fine di una situazione di emergenza che si possono manifestare i momenti più critici. Lo scorso anno avevamo attivato una survey rivolta al personale sanitario per cogliere lo stato emotivo e psicologico dei medici ad un anno dal Covid. Le risposte che abbiamo raccolto ci hanno confermato la necessità di attivare un supporto per consentire ai Colleghi che hanno operato in situazioni di grandissimo stress lavorativo e psicofisico di riprendere con serenità a svolgere la propria professione in una dimensione di ritrovata normalità. Finalmente è attivo, in questa prima fase sperimentale che durerà appunto fino al mese di novembre prossimo, questo Sportello a cui gratuitamente si possono iscrivere fino ad un centinaio di medici. A volte bastano pochi incontri con un professionista per trovare nuove strategie così da gestire meglio anche le situazioni più complesse. Questo Sportello è pensato per offrire gratuitamente uno spazio di ascolto e di supporto rispetto a molteplici possibili difficoltà derivanti dallo svolgimento della nostra professione. Un segnale di attenzione concreta fortemente voluta dall’Ordine dei Medici di Padova che speriamo di poter portare avanti, ed insieme una proposta mirata a svolgere al meglio una difficilissima professione in un momento storico che si è dimostrato davvero epocale». Per informazioni e per iscriversi allo Sportello di Ascolto è attiva la mail: info@omco.pd.it