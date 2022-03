Lo sportello sociale contro gli sfratti: «Basta persone senza casa, basta case senza persone»

Oggi 19 marzo la Carovana Contro gli sfratti ha manifestato a Pontevigodarzere. «Per chiedere più case popolari, per chiedere più fondi per l'emergenza abitativa, per dire no alla svendita delle case popolari, per chiedere la riqualificazione delle centinaia di alloggi popolari chiusi e abbandonati nella nostra città» spiega Daniela Ruffini, consigliera comunale, attivista e militante dello Sportello Sociale di via Bajardi 1. «Basta persone senza casa, basta case senza persone» il loro motto e quello di Daniela Ruffini, che poi ha incontrato i cittadini dell'estrema periferia di Padova a Pontevigodarzere (dove abita anche lei) per difendere un'area verde: «L’origine della proposta di concedere l’edificazione di un’area verde di proprietà pubblica, appena risanata con denaro pubblico ad una società immobiliare nasce dai tre bandi per chiedere ai proprietari di aree se e dove volessero costruire - si legge in una nota firmata da 'Laboratorio di partecipazione Pontevigodarzere - .Atto non dovuto e in contraddizione con il programma dell’amministrazione sullo stop al consumo di suolo. L’area di via Benati rappresenta un caso emblematico, di “Urbanistica Contratta”. Ovvero la decisione e valutazione dei benefici pubblici affidata alla totale discrezionalità del sindaco o dell’assessore».