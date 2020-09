Sportello etichettatura e sicurezza prodotti: la camera di commercio presenta il portale on line

La Camera di Commercio di Padova implementa i servizi rivolti alle imprese della filiera del settore agroalimentare e non alimentare, come le aziende che operano nel comparto moda o quelle impegnate nella produzione e/o commercializzazione di elettrodomestici e giocattoli, con l’attivazione dello “Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare e Non Alimentare” e del portale web dedicato.

Nuovo servizio regionale

Si tratta del nuovo servizio regionale di Unioncamere Veneto – partner della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con le Camere di commercio venete, che offre gratuitamente orientamento e formazione alle imprese in materia di sicurezza alimentare, autocontrollo e rintracciabilità, e di etichettatura alimentare, ambientale, energetica e dei prodotti del comparto moda affinché si adeguino agli obblighi previsti dalla legge. Con il nuovo sportello, l’ente fornisce strumenti concreti e supporto tecnico sui contenuti da inserire nelle etichette di prodotti alimentari, di pelletteria e abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, sugli aspetti nutrizionali degli alimenti e sulla correttezza degli imballaggi per il riutilizzo dei prodotti, indicazioni sulla marcatura CE e le fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare i propri prodotti nei Paesi UE e extra UE.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Open Day

Per l’occasione, martedì 6 ottobre dalle ore 9.30, si tiene l’Open day dal titolo “Dubbi sull’etichettatura?” per la presentazione, tramite webinar, del servizio del portale etichettatura e sicurezza prodotti. Per partecipare a quest’Open day ed avere anche la possibilità di richiedere degli incontri individuali online gratuiti con gli esperti dello Sportello Etichettatura e un esperto legale per ricevere una consulenza personalizzata per le proprie etichette, è necessario iscriversi online entro il 30 settembre. Ad aprire la giornata, il saluto del Segretario Generale di Unioncamere Veneto, Roberto Crosta e a seguire gli interventi degli esperti del Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino che, in collaborazione con Dintec - Consorzio per l’innovazione Tecnologica, si occupa di fornire alle imprese il supporto tecnico richiesto. L’evento si chiude con gli incontri individuali.