Parte lo sportello Spazio-Ascolto: una psicologa a disposizione della famiglie

Uno sportello informativo gratuito di ascolto e sostegno a disposizione delle famiglie, dove un esperto aiuta a sviluppare le potenzialità del ruolo genitoriale, importanti soprattutto in questo momento pandemico. Il servizio è rivolto alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado di Selvazzano Dentro.

L’iniziativa

«Lo sportello “Spazio Ascolto” – sottolinea il sindaco Giovanna Rossi – è un progetto che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto. Un servizio gratuito rivolto alle famiglie che abbiamo già attivato in passato e che in questo periodo di emergenza sanitaria diventa un ulteriore aiuto per affrontare il difficile momento, un riferimento a cui rivolgersi, un punto di ascolto e di sostegno, una parola di un’esperta psicologa ed un sorriso da trasmettere alle nostre famiglie. Vogliamo essere al loro fianco e ci auguriamo che questo difficile periodo di pandemia passi presto e diventi solo un lontano ricordo». Un servizio pensato anche alla luce della pandemia che ha creato tanti disagi ai più giovani. Lo sportello sarà seguito dalla psicologa Giulia Franco e sarà necessario prendere appuntamento: per farlo basta rivolgersi alla segreteria della propria scuola. Sarà garantito l’anonimato e la riservatezza.