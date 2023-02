«Sporting Center: l’unico futuro possibile è il campeggio. Non cambieremo destinazione d’uso»

«Il futuro dello Sporting Center può essere uno solo: campeggio». Lo storico e apprezzato complesso di via Romana Aponense a Montegrotto Terme è in vendita, ma l’amministrazione comunale chiarisce che il futuro dell’area può essere solo quello previsto dalla destinazione urbanistica esistente: area campeggio, che non verrà modificata.

«Apprendiamo dalla stampa - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - dichiarazioni di un sedicente uomo di fiducia del proprietario dell’area ex Sporting, persona che non abbiamo come amministrazione mai incontrato, che afferma di aver ricevuto proposte di acquisto anche da parte di un imprenditore della grande distribuzione. Ci teniamo a chiarire che il futuro dell’area, sia per la normativa, sia per la volontà politica di questa amministrazione è uno solo: destinazione turistico-ricettiva. I motivi sono legati alla non solo alla volontà di limitare i danni al commercio locale che già deriveranno, molto probabilmente, dall'apertura del grande centro commerciale in prossimità della direttissima verso Padova nel territorio di Abano Terme, ma anche per delle analisi sui dati, confermate da uno studio che verrà presentato ad aprile, sulle statistiche del turismo sampietrino».

«La modalità turistica del campeggio e del camperismo - prosegue il sindaco Mortandello - contribuiva fino al 2019 in maniera molto importante sugli arrivi e sulle presenza della nostra città, con tutte le relative ricadute nell'ambito più vasto della destinazione Terme e Colli Euganei. Per questo motivo da tempo sollecitiamo la riapertura del camping che è un tassello fondamentale dell’offerta turistica del territorio».