Flixbus e Itabus, il Laboratorio Pontevigodarzere non ci sta: «Assurdo spostare la fermata»

«I cittadini di Pontevigodarzere sono ancora increduli alla notizia che l’assessore Ragona per conto dell’amministrazione comunale ha già inoltrato formale comunicazione a Flixbus e Italbus per lo spostamento dal primo ottobre della fermata al parcheggio scambiatore del capolinea nord del tram»: inizia così la nota a firma Luigi Lobascio, membro del Laboratorio Pontevigofarzere, sullo spostamento della fermata Flixbus e Itabus dalla zona stazione ferroviaria di Padova.

La protesta

Afferma Lobascio: «L’incredulità nasce dal rendersi conto che evidentemente né Ragona, né l’intera amministrazione conoscono e si rendono conto della realtà nella quale si trova il quartiere, che è costretto a fare quotidianamente i conti con l’immenso traffico lungo la direttrice di via Pontevigodarzere e che in molte fasce orarie del mattino e del pomeriggio è letteralmente bloccato con le macchine in fila per centinaia di metri, con i motori accesi che avanzano a passo d’uomo, per fermarsi subito dopo, rendendo quella parte di quartiere invivibile e provocando livelli di inquinamento allarmanti, con pericolosi riflessi sulla salute delle persone. Evidentemente in Comune ignorano tutto questo. Abbiamo controllato le frequenze giornaliere di Flixbus e Italbus provenienti dalle direttrici di Venezia, Verona e Bologna, calcolando ad oggi oltre 50 autobus che arrivano a Padova e dal 1 ottobre al capolinea del tram: Ragona ha dichiarato di voler addirittura far aumentare questi numeri. A questa follia va aggiunto tutto il traffico automobilistico aggiuntivo di chi accompagna e di chi va a prendere i passeggeri, perché non tutti arriverebbero con i mezzi pubblici. È incredibile che l’assessore Ragona e l’intera amministrazione vogliano portare una mole del genere di traffico anche pesante per quanto riguarda gli autobus all’interno di un quartiere residenziale e in particolare in quello di Pontevigodarzere che è già paralizzato dal traffico. È incredibile che non ci sia nessuna idea sul quartiere, come sulla città, e che alle richieste di maggiore verde e di una maggiore attenzione al quartiere, che manca dei servizi essenziali, la risposta che arriva dal Comune sia questa. È evidente che per Ragona e l’amministrazione il quartiere di Pontevigodarzere viene considerato solo per essere al servizio della città e dove buttare dentro tutto ciò che nel resto della città non trova spazio, come dimostra l’idea di costruire il Marchesi nell’area Idrotermici, senza progettare nulla per un suo maggiore sviluppo».

Spostamento

Conclude Lobascio: «Non parliamo neanche di trasparenza e coinvolgimento delle persone nelle decisioni dell’amministrazione, vocaboli utili solo per una comunicazione patinata, ma nella realtà completamente assenti. Parliamo del rispetto delle persone e di un quartiere che in questo modo verrebbe affossato per sempre. Ragona ci dia invece una risposta al parco di 16mila metri quadrati che due anni fa era stato promesso al quartiere a compensazione dell’area verde pubblica in via Benato, sottratta all’uso pubblico, per autorizzare l’ennesima cementificazione. Alla faccia del consumo zero di suolo! Chiediamo invece degli oltre 50 autobus marchiati Flixbus e Italbus la depavimentazione del parcheggio scambiatore del tram, perché è ampiamente sotto utilizzato. Su 500 posti totali disponibili abbiamo contato nell’arco di una settimana una media giornaliera di una sessantina di auto parcheggiate con una punta di 85 auto solo in una giornata. Ma la nostra richiesta va oltre ed è quella di spostare il capolinea del tram oltre il Brenta, utilizzando il sedime dell’attuale linea ferroviaria, che verrà abbandonata al completamento della doppia linea i cui lavori sono già iniziati. Le temperature di questi giorni dimostrano che bisogna diminuire le aree cementificate e impermealizzate per trasformarle in aree verdi e aumentare il più possibile il contrasto alle isole di calore, attenuando le temperature, a protezione della salute delle persone più fragili come bambini e anziani. Il sindaco che è anche il responsabile della salute dei cittadini faccia annullare l’autorizzazione inviata da Ragona alle due società di trasporto, evitando di sacrificare un intero quartiere, mettendo ancora di più a rischio la salute delle persone».