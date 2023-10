Cambio di sede causa lavori: l'importante mercato rionale "attraversa" la strada

Ultimi martedì di mercato in piazza Azzurri d’Italia all'Arcella: da martedì 21 novembre e per un arco di tempo che va dai quattro ai sei mesi le bancarelle di quello che è il più importante mercato dell’area nord di Padova attraversa via Tiziano Aspetti e approda in via Cardinal Agostini e negli spazi adiacenti la chiesa di San Carlo.

Spostamento

Un trasferimento temporaneo dovuto ai lavori che interesseranno la piazza antistante lo stadio Colbachini, lavori che non potevano essere procrastinati pena la perdita dei finanziamenti del Pnrr. «Grazie all’interlocuzione collaborativa col vicesindaco Micalizzi e l’assessore Bressa - ha dichiarato il presidente degli ambulanti della Fiva Ascom Confcommercio di Padova e del Veneto, Ilario Sattin - abbiamo ottenuto di giungere ad una soluzione soddisfacente che non esclude nessun operatore. Il fatto poi che sia esattamente di fronte al sito tradizionale fa sì che anche chi non ha recepito l’informazione non abbia problemi a frequentare il mercato nella nuova versione dal momento che sarà sufficiente che volga lo sguardo». Dunque da martedì 21 novembre il mercato dell’Arcella passa dalla parte Ovest alla parte Est. «Ovviamente - conclude Sattin - la speranza è che, con la sistemazione della piazza, anche il mercato possa contare su un rilancio».