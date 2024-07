La fermata nel nulla di Flixbus spostata al capolinea del tram: «Servizi e mezzi a disposizione»

L’amministrazione ha inoltrato formale comunicazione alle aziende Flixbus e Itabus per lo spostamento dell’area di fermata, oggi situata nell’area di via Frà Paolo Sarpi. Dal primo ottobre quindi la nuova fermata per le linee a lunga percorrenza sarà l’area attrezzata a parcheggio scambiatore presso il Capolinea Nord della linea tranviaria SIR1 a Pontevigodarzere, in via Telemaco Signorini. L’attuale area in via Frà Paolo Sarpi era stata a suo tempo individuata in sostituzione dell’area di sosta di piazzale Boschetti, oggetto dei lavori di riqualificazione e realizzazione del parco Tito Livio. Si trattava di una soluzione provvisoria, dal momento che l’area ricade, a pieno titolo, nel progetto di realizzazione del “Parco delle Mura e delle acque”, finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione delle mura cinquecentesche. Lo spostamento si è reso necessario non solo per liberare l’area è dare seguito ai progetti di riqualificazione delle mura, ma anche per offrire all’utenza un’area maggiormente attrezzata.

«Il capolinea nord come zona di fermata offre infatti evidenti e palesi vantaggi sia per gli operatori economici che per gli utenti dei servizi rispetto all’attuale fermata di via Frà Paolo Sarpi e ad altre ipotetiche soluzioni nelle immediate vicinanze al Centro Storico, in particolare la sua accessibilità - si legge in una nota di Palazzo Moroni - .Innanzitutto il parcheggio scambiatore nord è un importante nodo di scambio intermodale con la linea tranviaria Sir1 e con i futuri Sir2 e Sir3, che consente di raggiungere la stazione FS di Padova in soli 13’ ed il centro Città in soli 17’ garantendo una fascia oraria di servizio dalle 6:00 alle 00:15. Inoltre è facilmente raggiungibile dai caselli autostradali di Padova Ovest e di Padova Est grazie alla connessione diretta con il sistema delle tangenziali della città».

Si tratta anche di un’area attrezzata vista la presenza di pensiline, punto di ristoro con relativi servizi igienici e altre attività commerciali nelle immediate vicinanze, oltre che di un ampio parcheggio per la sosta privata. L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Una soluzione che ci consente da un lato di liberare via Sarpi, togliendo la fermata provvisoria e dall’altro di offrire un’area maggiormente attrezzata e più idonea per le attese delle molte persone che scelgono di muoversi con questi servizi di trasporto a lunga percorrenza. Valuteremo con le aziende la possibilità di istituire delle fermate intermedie più centrali da utilizzare nelle ore in cui non è in servizio la linea tranviaria, ovvero durante la notte, al pari di altre città italiane. Lo spostamento sarà operativo da ottobre perché è necessario un tempo per organizzare le linee e aggiornare tutta la comunicazione da parte delle aziende interessate».