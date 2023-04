Il mercato si sposta in via Milano, unanime il consenso di maggioranza e opposizione

A seguito delle obiezioni sollevate sulla stampa da alcuni ambulanti del mercato di Albignasego, in data 27 aprile 2023 è stata convocata la prima commissione consiliare. E’ stato riesaminato il progetto per lo spostamento del mercato, già illustrato dall’amministrazione agli ambulanti nelle scorse settimane, nel corso di tre riunioni durante le quali sono state vagliate con attenzione più ipotesi alternative e sono state raccolte tutte le istanze dei commercianti. A conclusione della seduta, tutti i consiglieri della commissione, rappresentanti sia della maggioranza sia della minoranza consiliare, hanno convenuto sull’opportunità dello spostamento in via sperimentale lungo via Milano. La nuova collocazione, ad appena 200 metri dall’ubicazione attuale, è stata studiata per potenziare la disponibilità di parcheggi e azzerare i disagi per quanto riguarda la viabilità, rendendo più facile l’accesso al mercato. Alla seduta della prima commissione, presieduta dal consigliere Andrea Canton, erano presenti i consiglieri Daniele Maran, Davide Mauri, Annamaria Masiero, Luisa Fantinato e l'assessore al Commercio Gregori Bottin.