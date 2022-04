Movida, in piazza dei Signori arriva lo spritz ecologico con i bicchieri su cauzione

Piazza dei Signori sarà la zona "pilota" della movida per i bicchieri su cauzione. I 14 baristi e ristoratori che lavorano in piazza hanno deciso di aderire all'iniziativa per provare a diminuire o eliminare del tutto i rifiuti che tra il mercoledì e il weekend sommergono soprattutto l'area della Gran Guardia dopo una certa ora. Probabilmente già dal weekend del 6-8 maggio si partirà con la sperimentazione, che se dovesse andar bene in futuro potrebbe coinvolgere anche il Portello. I baristi non verseranno più da bere nei tradizionali bicchieri, che poi vengono lasciati spesso in strada, ma in "calici" di polipropene. I clienti pagheranno la bevanda un euro in più, e potranno riutilizzare il bicchiere per tutta la sera e in tutti i locali. Poi, finita la serata, potranno restituirlo e ricevere indietro l'euro. Se qualcuno dovesse lasciarlo comunque sui gradini o per terra, chiunque potrà raccoglierlo e incassare l'euro. Dovesse raccattarne di più otterrebbe più soldi. Un modo per evitare l'accumulo dei rifiuti e le immagini come quelle consuete della domenica mattina o del giovedì post universitario e incentivare al rispetto delle regole. Sul bicchiere sarà posto un logo (in foto) che raffigura piazza dei Signori e che invita a non gettarlo. Sul progetto hanno lavorato gli assessori Antonio Bressa, Diego Bonavina, Chiara Gallani e il segretario dell'Appe, Filippo Segato.

Bressa

«Affrontiamo il tema dei bicchieri da asporto con un nuovo approccio, non solo teso a ridurre la plastica, ma ora proprio a prevenire alla radice la produzione dei rifiuti grazie alla collaborazione con gli esercenti - spiega l'assessore al commercio, Antonio Bressa - .Questo è lo scopo del progetto che abbiamo condiviso con Appe e che vede in Piazza dei Signori il primo luogo di sperimentazione grazie all’adesione dei locali della piazza in rete. A beneficiare di queste nuove abitudini di consumo saranno sia l’ambiente che l’ordine e il decoro pubblico, motivo per il quale ho condiviso questo progetto anche con l’assessorato all’ambiente e alla sicurezza. Si creerà infatti un meccanismo virtuoso che dovrà portare a una piazza più pulita e a una maggiore consapevolezza diffusa rispetto alle tematiche ambientali con particolare riguardo alla prevenzione degli sprechi. Ringrazio gli esercenti che hanno deciso di puntare con noi su questa nuova sfida e che mettendosi in rete creano un vero e proprio circuito a beneficio del consumatore che potrà ritirare la cauzione in ogni locale».

Gallani

«Gli esercenti di Piazza dei Signori in rete per l'ambiente - aggiunge l'assessora all'ambiente, Chiara Gallani - .Un'azione importante cui segue anche un impegno, assieme al settore Ambiente, sull'educazione ambientale contro l'uso della plastica non riciclabile e la sua dispersione. Sono molte le realtà che in città già si servono di bicchieri riutilizzabili e in questi anni sono aumentate sempre più. In questo caso l'iniziativa merita attenzione proprio per la rete che si è creata e siamo certi sarà spunto anche per altri esercenti del centro e non solo nell'ottica di una città più sostenibile e anche più pulita».