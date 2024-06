Arriva il World Spritz Record al Naviglio: c'è da battere i 6158 brindisi dello scorso anno

Il numero da battere per lo Spritz world record di quest'anno è 6158. Il record del brindisi più numeroso appartiene da 5 anni consecutivo a Padova e gli organizzatori del Naviglio vogliono battere se stessi mecoledì sera, 5 giugno: «Quest'anno abbiamo ancor di più rafforzato la collaborazione con la Clinica Mobile di Medica 81 perchè per noi la sicurezza va a braccetto con il divertimento tanto che lo slogan è "Fai festa con la testa" - annunciano gli organizzatori - .E' un episodio questo dello spritz world record consapevole che si innesta in una serie di collaborazioni con protagoniste le associazioni che si impegnano per portare del bene a Padova come Viviautismo, Cuamm Medici con l'Africa, Croce Rossa Italiana, Canile di Rubano solo per citarne alcune». Per iscriversi gratuitamente basta andare sul sito dell'evento.