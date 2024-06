Stadio Euganeo, Mosco (Lega): «Milioni buttati e ancora niente curva, io sto con i tifosi»

«Non possiamo che unirci allo sdegno che i tifosi stanno giustamente manifestando. Nessuno più crede alle promesse di questa Amministrazione comunale. I fatti parlano chiaro anche sullo stadio Euganeo, con milioni di euro buttati in tanti anni fino ad una curva che chissà mai se e quando verrà terminata: l'ennesima opera pubblica che ha creato disillusione e rabbia in chi ha sempre dato anima e cuore per la città. Lo stadio non è solo un'opera pubblica importante per Padova, è dove i tifosi vogliono sostenere con amore e dedizione la loro squadra»: inizia con questo duro attacco l'intervento di Eleonora Mosco, consigliera comunale della Lega nonché consigliera provinciale con delega allo sport, legato alla decisione degli ultras del Calcio Padova (e del gruppo organizzato Appartenenza Biancoscudata) di non abbonarsi per il prossimo campionato.

Eleonora Mosco

Continua Eleonora Mosco: «L’Euganeo, nel corso di questi 30 anni, si è rivelato un fallimento sotto ogni punto di vista: logistico, economico, calcistico e ora anche per la sicurezza pubblica. Le richieste del Questore, in questo senso, sono più che legittime e condivisibili. Come possono i tifosi pensare di sostenere al meglio la loro squadra del cuore in uno stadio se questo stadio non è nemmeno a norma? Parliamo sempre di riportare la passione e le famiglie allo stadio. Ma chi si fiderebbe di vedere il proprio figlio in tribuna se quella tribuna non è in sicurezza? La scelta del tifo organizzato è estrema, ma ormai la disperazione è tale che non si può più fare diversamente».