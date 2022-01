Stadio Euganeo, lavori in ritardo e costi lievitati di (almeno) mezzo milione di euro

Ritardi e costi in aumento per il restyling dello stadio Euganeo. I tempi infiniti nella consegna dei materiali e il loro sovrapprezzo dovuto al Covid hanno dilatato tempi e prezzo. Se tutto andrà bene si finirà entro aprile e la spesa lieviterà di mezzo milione di euro. «Io spero di festeggiare la promozione del Padova con lo stadio finito, ma è inutile prendersi in giro, la situazione è difficile - ammette l'assessore allo sport, Diego Bonavina - perché il ritardo e i costi in più sono legati a problemi che in questo momento stanno affrontando nei cantieri di tutto il mondo».

Ritardi

Alcuni problemi c'erano già stato a causa della mancata mappatura dei sottoservizi. Sotto la Sud infatti tecnici avevano trovato di tutto: cavi elettrici, tubi del gas e dell'acqua. Hanno dovuto quindi neutralizzarli per iniziare a scavare a fondo ed evitare la formazioni di alcune falde, dilatando così i tempi e aumentando ovviamente anche i costi dell'intera operazione. Poi ci si è messo il Covid, che ha contribuito a rallentare le forniture e ad aumentare i costi di tutti i materiali: «Perfino il costo del cartongesso è aumentato e alcuni materiali sono raddoppiati. Non troviamo impalcature per salire a 14 metri. I materiali che solitamente arrivavano in una o due settimane, adesso ci mettono mesi – spiega l'assessore Bonavina - .Per questo, sfido chiunque a lavorare in queste condizioni. Questo però non significa che stiamo mollando. Noi siamo costantemente impegnati sul mercato per cogliere l'offerta migliore su ogni piccolo tassello, ma inevitabilmente i tempi si sono dilatati e i costi anche. Non mi senti di quantificarli, ma sono convinto che buona parte siano coperti dal Governo, così come previsto dai decreti legislativi».

Costi

Ad occuparsi dei lavori è la ditta Esteel srl di Roma, che a dicembre si era aggiudicata l'appalto da 5,8 milioni di euro con un'offerta al ribasso del 6% e grazie ai tempi record di consegna promessi. Parlando di una maggiorazione che va dal 10 al 20 per cento, la spesa rischia di salire da mezzo milione di euro ad 1,2 milioni. Per questo servirà una perizia per calcolare il ricarico: «Stiamo facendo un miracolo. In una situazione del genere alcuni avrebbero rinunciato, mentre noi proseguiamo anche se in sofferenza» assicura Bonavina.

Il Progetto

Il piano prevede per l'Euganeo una nuova Curva Sud coperta, che potrà ospitare 3200 tifosi seduti e a ridosso del campo (a circa 6 metri), e di 2 nuovi palazzetti, uno dedicato al basket e l’altro polifunzionale, ma con qualche privilegio per il calcio a 5. L'intero stadio Euganeo avrà quindi in totale 28 mila posti.