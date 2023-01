Inchiesta Euganeo, il Comune chiede il dissequestro del cantiere della Sud

E' stata depositata la richiesta di dissequestro del cantiere all'Euganeo a nome del Comune. Come riporta Il Mattino di Padova, ieri mattina l'avvocato Leonardo Arnau ha consegnato e protocollato la richiesta in tribunale . Adesso il pm Benedetto Roberti (titolare dell'indagine) potrà decidere se dissequestrare l'area oppure di lasciare la decisione al gip. Con l'eventuale eliminazione dei sigilli, il Comune potrà preparare un nuovo bando, attraverso cui affidare poi l'ultima parte dei lavori del progetto. Progetto di restauro dell’Euganeo che prevede una nuova curva sud ad appena 6 metri dal campo, con 3.200 posti e due nuovi palazzetti dello sport. Un’operazione dal costo iniziale di 5,8 milioni di euro, arrivati poi a 7 a causa dell'aumento dei costi.

I fatti

Il cantiere dello stadio Euganeo, per il restyling della curva sud, è fermo da oltre due mesi a causa del sequestro. Sequestro avvenuto dopo l'inchiesta del pm Benedetto Roberti, che vede indagati i legali rappresentanti della ditta che si occupava del cantiere per subappalti illeciti, due funzionari comunali per turbativa d'asta, il sindaco Sergio Giordani e l'assessore allo sport Diego Bonavina per concussione.