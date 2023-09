Si "richiude" a Padova la staffetta per la ricerca: ha fatto il giro di 5 regioni e 900 chilometri

E’ arrivata questa mattina all’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova la “Carica dei 101 per la Ricerca”, una staffetta solidale che ha visto impegnati gli atleti dell’Arma dei Carabinieri, dall’11 al 16 settembre, correre per quasi 900 km attraversando 5 Regioni italiane e ben 8 città. Ad attenderli c’erano i consiglieri di Città della Speranza, gli sbandieratori del Gruppo storico di Megliadino San Vitale, il Presidente Andrea Camporese, il Fondatore Giovanni Franco Masello di Città della Speranza, il Direttore scientifico di Irp Eugenio Baraldi e la Professoressa Alessandra Biffi, direttrice della Clinica di oncoematologia pediatrica di Padova.

La staffetta

La staffetta è una tradizione ormai consolidata per Città della Speranza anche se percorso e durata cambiano di anno in anno. Quello che rimane fisso invece è l’obiettivo: raccogliere fondi per la diagnostica avanzata e investire nella cura della malattie pediatriche. Gli atleti dell’Arma sono arrivati tutti insieme alle porte dell’Istituto e qui hanno proseguito con il sorriso a loro corsa fin sotto la Torre della Ricerca dove hanno attraversato il tunnel di bandiere che gli sbandieratori del Gruppo storico di Megliadino San Vitale hanno realizzato per loro. Tanti colori e tanta soddisfazione per tutti i partecipanti, il cui arrivo è stato festeggiato anche dal gruppo musici degli sbandieratori, che ha suonato per loro.