La produzione? +10%: Grafica Veneta stampa la scolastica nel mondo

Spagna, Francia, Irlanda, Olanda, Inghilterra hanno deciso di stampare i testi scolastici nello stabilimento padovano di Grafica Veneta Spa, che aumenta del 10% le quote di mercato.

Dopo le mascherine, da maggio ad agosto le rotative hanno prodotto dizionari, sussidiari, vocabolari e antologie per le scuole non solo italiane ma anche straniere. Tra le novità dell'anno scolastico la stamperia ricorda il ritorno dell'ora di educazione civica obbligatoria. «Un'innovazione legata alla tradizione - commenta il presidente Fabio Franceschi - che trova sponda tra famiglie e studenti per il valore della consapevolezza che l'ora obbligatoria rappresenta. Grafica Veneta è partner onorato con le rotative e quanto rimanga nella memoria degli studenti. L'azienda è pronta ad accogliere le scolaresche per completare un percorso formativo».