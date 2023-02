Stanga: partiti i lavori per la nuova pista ciclabile

Tempo previsto per la realizzazione, quattro mesi. Il tratto interessato è quello che va da via Donà a via Savelli. Un investimento di 250mila euro

Tempo di realizzazione, quattro mesi per un tratto che va da via Donà a via Savelli. Un investimento di 250mila euro. La ciclopedonale sarà realizzata in entrambe le carreggiate e sarà larga tre metri. L'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco di Padova, Andrea Micalizzi: «E' importante mettere in sicurezza strade che sono percorse da tantissimi cittadini per raggiungere i luoghi di lavoro».