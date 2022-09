Nido e materne, bastonata per le famiglie sulle nuove rette delle paritarie

Rette in aumento per asili nido e materne. Parliamo delle 190 scuole dell'infanzia paritarie gestite dalla Fism (Federazione Scuole Materne) dove è previsto un rincaro che si aggira tra i 10 e i 20 euro al mese. Come scrive Il Mattino di Padova, a differenza delle scuole gestite dal Comune (gli aumenti delle rette mensili sono limitati a pochi centesimi perché l'amministrazione guidata da Sergio Giordani ha utilizzato una normativa nazionale, che consente di annullare il 90% dell'aumento annuale Istat all'interno del proprio bilancio, tante scuole dell'infanzia della Fim) sono state costrette ad aumentare le rette da 10 a 20 euro al mese, a causa della crescita generale dei costi di gestione. La retta per la scuola dell'infanzia in media si aggira attorno a 170 euro al mese. Si può comunque andare da 120 a 250. «Purtroppo gli aumenti delle rette non finiranno qui - dichiara al Mattino il presidente della Fism Mirco Cecchinato - Se i prezzi attuali del costo dell'energia resteranno quelli di oggi, anzi cresceranno ancora, in determinate scuole, le rette rischiano di aumentare di altri 20 euro. A fine anno si potrebbe arrivare anche a 40 euro in più rispetto allo scorso anno».