Torna la competizione "Start Cup Veneto 2021": ecco come candidare la propria business idea

Start Cup Veneto è giunta alla ventesima edizione. Nonostante continui l’emergenza sanitaria per il virus COVID-19, gli atenei del Veneto, che organizzano assieme l’ormai famosa business plan competition, hanno deciso di dare anche quest’anno un segnale di come l’innovazione possa essere il motore del rilancio del nostro paese. Non solo, in sintonia con i comitati organizzatori delle altre regioni italiane, hanno lavorato per costruire un format semplificato, ma con tutti i contenuti che caratterizzano il Premio. Quest’anno, in occasione del ventennale della competizione, contribuiranno all’organizzazione del Premio, la Fondazione Cariparo e la Fondazione Unismart.

La competizione

«Start Cup Veneto è una competizione sempre affascinante e una grande occasione per chi vi partecipa – dice Fabrizio Dughiero, Prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese dell’Università di Padova -. Non è solo la possibilità di mettersi alla prova e testare il proprio spirito imprenditoriale, ma anche una grande occasione di networking, di contaminazione di idee, di formazione e di crescita professionale. Nonostante l’emergenza sanitaria continui e l’economia sembri bloccata, le Università di Padova, Verona e IUAV di Venezia, anche quest’anno hanno deciso comunque di organizzare la competizione, perché l’innovazione deve essere la base su cui puntare per far ripartire l’Italia. Start Cup Veneto è un’opportunità unica che gli Atenei del Veneto vogliono mettere a disposizione del territorio per contribuire alla rinascita del nostro Paese».

Ricerca e l’innovazione tecnologica per sostenere lo sviluppo economico

Start Cup Veneto 2021 intende stimolare la ricerca e l’innovazione tecnologica per sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale, dando concretezza alle idee dei partecipanti e mettendoli in condizione di affrontare adeguatamente la fase di start up di una nuova impresa. Non solo sostegno in denaro, dunque, ma anche formazione e consulenza sui più importanti aspetti della gestione aziendale. Start Cup è una competizione tra persone che elaborano idee imprenditoriali innovative, finanziata dalle Università di Padova, Verona e IUAV, in collaborazione con alcuni partner istituzionali.

Nuove idee, ecco come fare

Start Cup Veneto negli anni ha saputo cogliere campi innovativi emergenti dove applicare nuove idee e introdurre elementi organizzativi e professionali sempre più mirati. Anche per l’edizione di quest’anno, come nelle due precedenti, Start Cup Veneto prevede la possibilità di iscrizione per singole persone (quindi non necessariamente dei team già costituiti), l’"Acceleration program", un programma di formazione specifico ed intensivo con una tappa di tre giorni a giugno per i 10 gruppi che il Comitato Tecnico Scientifico riterrà meritevoli di concorrere per la Finale. Il programma verrà riproposto anche quest’anno con la possibilità di partecipazione, anche per via telematica in base alle disposizioni sanitarie del Governo. Sono previsti sia momenti di apprendimento collegiale che incontri one-to-one e questo consentirà ai partecipanti di redigere il business plan e predisporre un video pitch, entrambi strumenti essenziali di presentazione di una business idea. I team verranno accompagnati in questo percorso fino al giorno della Finale. Per l’edizione di quest’anno si conferma inoltre la novità che l’anno scorso ha avuto successo, portando un team alla vittoria di uno dei 5 premi : l’introduzione di una quinta categoria premiale “Culture, creativity & inclusive society” che mira a coprire l’area di prodotti e/o servizi innovativi orientati ai settori dell’economia creativa, sociale, circolare e della sostenibilità o che afferiscono agli ambiti umanistici. Come al solito saranno presenti i tradizionali settori: Life Science - Prodotti e/o servizi innovativi volti a migliorare la salute, il benessere e la qualità di vita delle persone; ICT - Prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media; Cleantech & Energy - Prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica; Industrial - Prodotti e/o servizi per la produzione industriale innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato.

Perché iscriversi a Start Cup Veneto 2021?

«Perché iscriversi a Start Cup Veneto 2021? Guardo ai numeri: oltre 70 spin-off e start up costituite dopo le precedenti 19 edizioni, 30 brevetti depositati, 1613 gruppi iscritti, 5020 business plan presentati – dice Andrea Berti, Dirigente dell’Area Ricerca e Trasferimento tecnologico dell’Ateneo -. Start Cup Veneto è un ottimo trampolino di lancio per i giovani per entrare nel mondo dell’impresa. Grazie all’attività formativa prevista nel percorso di Start Cup si acquisiscono skills che poi si rivelano preziose in ambito imprenditoriale e di gestione societaria».

I vincitori

I 5 vincitori di Start Cup Veneto, come per il passato, parteciperanno al “Premio nazionale per l’innovazione 2021”, con i vincitori delle altre Start Cup italiane. Quest’anno la Finale del PNI si terrà a Roma nel mese di novembre 2021.

Scadenza iscrizione

Fino al 10 maggio ci si potrà iscrivere alla ventesima edizione Start Cup Veneto sul sito www.startcupveneto.it

Start Cup Veneto

Che cos’è

Start Cup Veneto è una business plan competition, ossia un concorso per le migliori idee imprenditoriali innovative espresse in forma di business plan

Stimola la ricerca e l’innovazione tecnologica per sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale

Assegna premi in denaro a 5 vincitori

Ma soprattutto, offre a tutti i partecipanti:

occasioni di formazione;

opportunità di contatti professionali;

incontri di divulgazione della cultura d’impresa

Chi può partecipare

Chiunque può partecipare a SCV, anche se non ha legami con le Università

Può iscriversi anche chi ha partecipato alle precedenti edizioni di Start Cup Veneto, purché presenti un’idea diversa

Indispensabile avere un’idea innovativa di prodotto o servizio in qualsiasi settore economico, aspirare a costituire un’impresa ed esporla efficacemente sotto forma di business plan

Possono partecipare anche singoli.

Calendario 2021

Apertura iscrizioni: venerdì 16 aprile

Chiusura Iscrizioni: lunedì 10 maggio

Proclamazione 10 team vincitori: (24-27 maggio)

Kick off day Start Cup Veneto 2021: mercoledì 9 giugno

Acceleration Program: 14-16 giugno

One-to-one: da lunedì 30 agosto a venerdì 10 settembre

Videopitch day: mercoledì 22 settembre

Finale Start Cup Veneto: giovedì 7 ottobre

Premio Nazionale Innovazione: novembre 2021 a Roma

Formazione

ACCELERATION PROGRAM: duplice obiettivo di formare competenze specifiche relative al BP e potenziare capacità manageriali e know how dei singoli; lezioni laboratoriali.

Da lunedì 14 giugno a mercoledì 16 giugno

Temi:

Redazione BP: Startup ecosystem and vocabulary, Business plan structure, Market analysis (customer and competitors), Costs & Revenues Model, Marketing strategy, Financial Model (Bep and Cash Flow), Business model canvas Workshop,

Realizzazione Pitch: Public speaking laboratory, Pitch preparation, Pitch session di pre- validazione.

Partecipazione obbligatoria: pena esclusione dalla competizione e ripescaggio riserve

Seconda tappa: percorso

Acceleration Program

Termine consegna Business plan + Video Pitch 3min. su portale: mercoledì 15 settembre

Il Video Pitch rappresenta un utile e veloce strumento di valutazione per il CTS

Invio a mail SCV ( info@startcupveneto.it ) delle 10 presentazioni in PPT per la Finale: entro lunedì 4 ottobre

) delle 10 presentazioni in PPT per la Finale: entro lunedì 4 ottobre Il CTS valuterà direttamente, durante la Finale, le presentazioni, che potranno modificare la classifica finale.

Finale Start Cup Veneto

(giovedì 7 ottobre a Verona)

Le 5 migliori business idea vincono un premio in denaro. Le categorie premiali sono le seguenti:

ICT

Industrial

CleanTech&Energy

Life science

Culture, Creativity and Inclusive Society

Premi Speciali: proposte in via di definizione

E partecipano al Premio Nazionale per l’Innovazione 2021 con i vincitori delle altre Start Cup italiane: Roma (fine novembre)

Organizzazione

Direttore

Prof. Fabrizio Dughiero, Università di Padova

Comitato Tecnico Scientifico

Organo decisionale e giuria del concorso, composto da 10 persone non solo accademici, ma anche professionisti, consulenti aziendali ed esperti di finanza d’impresa

Formatori

Professionisti che aiutano i 10 vincitori della I tappa a redigere il business plan e a realizzare video pitch e presentazione ppt, durante 6 incontri nei mesi di giugno (Acceleration Program) e settembre (One-to-one)

Vent’anni di Start Cup Veneto 2021

5020 Business Plan

30 Brevetti

1613 Gruppi iscritti

28 imprese start-up non legate al mondo universitario

42 Spin Off

5 Menzioni e Premi Speciali PNI

3 Vincitori PNI

2018 OFREE Settore ICT 25mila euro

Info

www.startcupveneto.it

info@startcupveneto.it

https://www.facebook.com/startcupveneto