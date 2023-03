Sicurezza sulla statale del Santo, i sindaci del padovano a rapporto da Matteo Salvini

Il tavolo ha esaminato le criticità e i possibili interventi per decongestionare il traffico della SR 308, anche attraverso l’estensione delle attuali due corsie ed anche in collaborazione con la regione Veneto, ed in prospettiva della futura apertura del polo ospedaliero di Padova est