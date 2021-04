Este: pubblicate le statistiche demografiche del Comune per l’anno 2020

Il Comune di Este ha pubblicato, nel portale istituzionale, il Modello ISTAT relativo al bilancio demografico dell’anno 2020, L’andamento demografico di un comune è dovuto a due fattori principali: gli eventi di nascita e morte, definiti ‘saldo naturale’, e l’andamento di ingressi e uscite da Este per trasferimento, definiti ‘saldo sociale’ o ‘migratorio’. Quest’ultimo è positivo, registrando un aumento del 5% nel 2020. «E’ importante vedere che sono molte le persone che vengono ad abitare a Este. - commenta il Sindaco Roberta Gallana. - I trasferimenti nel comune di Este durante il 2020 contano 485 persone, provenienti da altri comuni Italiani o trasferiti da paesi esteri».

Saldo sociale

Il saldo sociale, quindi, è positivo, con una crescita del +5% nel decennio 2010-2020. La popolazione straniera, che rappresenta solo una parte del flusso migratorio, è pari all’8,43% del totale dei residenti, inferiore al dato regionale. «Ben 46 residenti hanno acquisito la cittadinanza italiana, acquisendo tutti i diritti e doveri a ciò connessi»– agiunge il Sindaco Gallana. Dato negativo, invece, quello che riguarda il saldo naturale e che influisce maggiormente sul totale della popolazione. Al 31 dicembre 2020, la popolazione di Este era pari a 16.048 cittadini. A inizio anno, i residenti erano 16.181. «I bambini nati nel 2020 sono stati 102, di cui 53 maschi e 49 femmine – comunica il Sindaco Roberta Gallana. - Purtroppo il saldo è in negativo: ci sono poche nascite, rispetto al numero di morti, pari al -4,48% negli ultimi 10 anni. Si tratta di un trend di lungo periodo, causato dalla differenza fra nascite e morti, costantemente in negativo, poiché il numero delle nascite non compensa quello dei decessi. Il tasso di natalità è basso, non solo a livello cittadino. Il tasso di mortalità, invece, conferma il trend in crescita a livello nazionale e regionale».

I numeri

A riprova di questo, anche l’età media della popolazione atestina, che conferma il fenomeno del progressivo invecchiamento, con una percentuale pari al 27,48% per le persone che hanno più di 65 anni, a fronte del 4,34% per i bambini nella fascia 0-6 anni. La maggior parte dei cittadini, comunque, presenta un’età media tra i 41 e i 64 anni. In totale, i nuclei familiari presenti ad Este sono 7102. La rilevazione annuale degli eventi demografici registrati presso l’Ufficio Stato Civile informa che hanno detto ‘Sì’, in cerimonie civili e religiose, 25 coppie, indubbiamente segnate dai limiti delle restrizioni anti-Covid19. Negli ultimi anni, infatti, la media era di circa 45 matrimoni ogni anno. Divorzi e separazioni, nel 2020, ammontano a 10. In passato, se ne contavano circa 16 ogni anno. Diminuisce lievemente il numero medio di componenti per famiglia, che è passato dal 2,30 al 2,27 nel 2020. Nel 2021 Este è fra i Comuni campione del censimento permanente portato avanti dall'Istituto Nazionale di Statistica, che ha preso in esame tutti i Comuni italiani, con una campione di circa il 20%/anno nel quinquennio. Sul sito ufficiale di ISTAT dedicato alle rilevazioni demografiche www.demo.istat.it sono presenti infatti tutti i dati delle statistiche demografiche in Italia, tra cui quelli riguardanti la nostra Città, fino al 2019 ma vi sono presenti alcuni dati anche del 2020. Tutti i dati relativi al movimento e al calcolo della popolazione residente sono disponibili sul sito web istituzionale www.comune.este.pd.it