Lo Stato sblocca in ritardo i fondi Pnrr, intoppi tra opere e manutenzione ordinaria

Lo Stato è in ritardo con i pagamenti del Pnrr. Nonostante sia previsto il riconoscimento fino al 30% di anticipo rispetto ai progetti e il riconoscimento delle liquidità a seguito delle rendicontazioni, finora l'amministrazione ha dovuito anticipare 40 milioni di euro. Tra i 73 progetti che Padova sta portando avanti grazie al Pnrr, c'è anche il tram e le due nuove linee (Sir 2 e Sir 3) per cui, ad oggi, il Comune ha liquidato 95,9 milioni di euro, pagati alle imprese ed ai cittadini espropriati. Di questi, solo 65.8 milioni di euro sono arrrivati dallo Stato, esponendo Palazzo Moroni ad un anticipo di 30 milioni di euro. A questi vanno aggiunti 10 milioni per gli altri, per cui Padova aspetta un totale di 640 milioni di euro. Ieri, 25 gennaio, si è tenuta una riunione in Prefettura, a cui hanno partecipato Regione, Provincia e Comune per evidenziare la problematica, che il prefetto Francesco Messina porterà al governo.

La liquidità che Padova ha in cassa sta per finire, e se lo Stato non trasferisce quanto dovuto, per pagare i fornitori in tempo (che è anche un obiettivo del Pnrr), dovrebbe accendere un mutuo: «Abbiamo stanziato un milione in occasione dell’ultima variazione di bilancio per prudenza per pagare gli interessi di questo ipotetico mutuo - spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - ma ovviamente preferiremmo spendere quel mutuo per sistemare le scuole o le strade, piuttosto che per pagare interessi a causa dei ritardi dello Stato. Voglio ringraziare la disponibilità e la vicinanza del Prefetto che si è fatto immediatamente portavoce delle istanze poste. Molto collaborativi anche la Ragioneria Territoriale dello Stato e i funzionari della Regione che si stanno adoperando positivamente. Chiediamo allo Stato efficienza in questa fase cruciale di grandi investimenti che non possiamo né perdere, né consentire che mettano in ginocchio le pubbliche amministrazioni. Padova è tra capoluoghi che hanno ricevuto più risorse, perché siamo stati bravi e efficienti nell’accaparrarci risorse che oggi stiamo spendendo per la nostra città e per i nostri cittadini. Chiediamo uno sforzo di efficienza anche allo Stato«.

«Gli effetti sono principalmente due: che le risorse accantonaTe e destinare per colmare i ritardi dello Stato tolgono risorse importanti che vorremo spendere per la cura della città come la manutenzione di strade, scuole e edifici. Questa situazione ci mette un cappio pesante - chiude Micalizzii - .I ritardi nei pagamenti si traducono in ritardi nei lavori e nella difficoltà di dare piena operatività alle ditte che abbiamo bisogno invece di coordinare al meglio per rendere la convivenza con i cantieri e i tempi di lavoro meno impattanti possibili. In ogni caso i ritardi dello Stato hanno ricadute pesanti sul territorio».