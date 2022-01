Statua dedicata ad una donna in Prà, Moretti (Pd): «Proposta intelligente e profonda»

Anche l'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti s'inserisce nel dibattito di questi giorni, nato dopo l'idea lanciata dai due consiglieri di maggioranza Margherita Colonnello e Simone Pillitteri di aggiungere una statua dedicata ad una figura femminile in Prato della Valle. Un'ipotesi che ha fatto molto discutere e ha creato i due fronti tra favorevoli e contrari, riportando comunque al centro della discussione la parita di genere

Moretti

L'intervento di Alessandra Moretti: «Desidero ringraziare pubblicamente Margherita Colonnello e Simone Pillitteri per l’intelligenza, la profondità e allo stesso tempo la determinazione con cui hanno posto il tema della rappresentazione femminile nella storia della città di Padova. I due consiglieri comunali hanno offerto alla città e al Paese l’occasione di un dibattito alto che incrocia la storia, la cultura e il nostro presente con le questioni di genere. Sarebbe stato facile e tutto sommato in linea con i tempi cercare la polarizzazione dell’opinione pubblica in fazioni nette e contrapposte. Una proposta provocatoria avrebbe infiammato i mezzi di comunicazione, ancor più se fatta sullo stile della ‘cancel culture’. Invece si è scelto di cercare i punti di connessione tra passato e presente, di aggiungere una figura femminile di primaria importanza per Padova e per l’umanità, senza nulla togliere non solo alle figure maschili del passato tutte ben rappresentate e presenti nei monumenti cittadini, ma neanche alla cultura e ai contesti che nei secoli hanno escluso la rappresentazione pubblica delle donne. Certo, l’idea dei due consiglieri non è condivisa da tutti unanimemente: si discute su tempi, sulle modalità, sui luoghi, ma è un confronto aperto e civile che punta ad ottenere un risultato, non uno scontro come le migliaia che registriamo ogni anno sui social media senza alcun effetto concreto. Infine, la proposta apre un varco sulla necessità di rendere visibile il ruolo delle donne nella storia. In Italia, non solo a Padova. Migliaia di donne, nei secoli, hanno contribuito a rendere migliore il nostro mondo, impegnate in ogni campo, scientifico, letterario, tecnico. Il minimo che possiamo fare, oggi, è cominciare a riconoscere questo contributo, a condividerlo pubblicamente e a trasmetterlo alle generazioni future. È ovviamente una proposta che nelle forme e nei modi che valuterà il Consiglio Comunale, per quanto mi riguarda ha il mio pieno appoggio».