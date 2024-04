Statua di donna in Prà, da Palazzo Moroni parte il sondaggio sul nome

Facendo seguito alle numerosissime istanze pervenute da associazioni e cittadini, sul tema delle personalità femminili significative per la storia cittadina, nonché del progetto "La statua che non c'è" promosso dal Comune di Padova, sono state adottate due deliberazioni (una di Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2022 e una di Giunta Comunale n.498 dell'11.10.2022) con cui rispettivamente è stata approvata la "mozione Padova merita una statua dedicata ad una donna "ed è stata istituita una "Commissione consultiva per la realizzazione e collocamento di nuovi monumenti scultorei dedicati a figure particolarmente significative per la storia e la cultura della Città di Padova".

Il "sondaggio"

In tal senso, l’assessorato alla cultura guidato da Andrea Colasio ha diramato un avviso pubblico, con cui si invitano i cittadini e le associazioni ad inviare una o più candidature accompagnate da una nota di presentazione delle personalità femminili che hanno rappresentato punti di riferimento importanti nella storia politico-culturale della città. Tutte le candidature pervenute verranno esaminate dalla sopracitata Commissione e saranno oggetto di pubblico dibattito finalizzato ad individuare la personalità femminile a cui dedicare la statua.

L'avviso pubblico

Questo il testo dell’avviso: «Nel mentre si sta definendo con la Soprintendenza la localizzazione dell'area in cui collocare una statua dedicata ad una figura femminile, è intenzione di questo Assessorato aprire un dibattito pubblico sulle personalità femminili che hanno rappresentato punti di riferimento importanti nella storia politico-culturale della città - si legge sull'avviso - .Pertanto si invitano le cittadine, i cittadini e le Associazioni ad inviare una o più candidature, accompagnate da una nota di presentazione di massimo 5 mila battute. Le proposte di intitolazione dovranno pervenire entro il 30 giugno 2024 al seguente indirizzo mail commissionestatue@comune.padova.it. Tutte le candidature pervenute saranno esaminate dalla Commissione consultiva per la realizzazione e collocamento di nuovi monumenti scultorei dedicati a figure particolarmente significative per la storia e la cultura della città di Padova e saranno oggetto di pubblico dibattito finalizzato, attraverso la massima partecipazione pubblica cittadina, ad individuare la personalità femminile a cui dedicare la statua.