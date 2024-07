Aumenta il tasso di occupazione dei "masterizzati" del Bo: stipendi medi da oltre 2000 euro

Guadagnano mediamente più di duemila euro netti al mese, sono soddisfatti dei corsi che frequentano, tanto che, nella stragrande maggioranza, sceglierebbero ancora l’Università di Padova. Sono vividi i colori della fotografia scattata, con quasi 2000 valutazioni, dai dati Almalaurea relativi alle diplomate e ai diplomati dei master dell’Ateneo patavino. «Pur partendo da valori di soddisfazione molto alti, ci siamo confermati e, anzi, in alcuni casi siamo riusciti a crescere ancora nelle valutazioni di diplomate e diplomati, dati che ci fanno un immenso piacere – afferma Marta Ghisi, delegata ai Master dell’Università degli Studi di Padova –. Risultati frutto di un’offerta sempre più legata alle esigenze di un mercato del lavoro e di una società in rapido cambiamento, alla competenza e alla passione di direttrici, direttori e docenti dei master e al prezioso lavoro dell’ufficio post lauream. Se a questo aggiungiamo che per l’anno accademico 2023/2024 abbiamo più di tremila iscritti, fra master e corsi di perfezionamento, possiamo considerare l’ateneo patavino altamente attrattivo per chi sceglie cosa fare dopo la laurea».

A un anno dal conseguimento del diploma di master, il tasso di occupazione sale all’85,1% (+2,8% rispetto all’analisi precedente), con dati parziali rispettivamente dell’84,4% per per diplomate/i di master di I livello e 85,8% per i diplomate/i di II livello. L’età media di diploma rimane sostanzialmente stabile a 34,5 anni. Subito dopo il master, sceglierebbe di rifare lo stesso corso, o di frequentarne un altro dell’Università di Padova, il 79,4% del campione valutato (74,5% master di I livello e 83,5% di II livello), +1,4% rispetto all’ultima rilevazione, dato che tocca l’86,2% a un anno dalla fine del master (82,4% di I livello e 90,4% di II livello). L’ateneo patavino si conferma molto attrattivo: il 67,5% di iscritte e iscritti (+1,3% rispetto all’analisi precedente) proviene da altro ateneo italiano o estero.

Altro aumento marcato riguarda la retribuzione (+208 euro; +11,4% rispetto alla rilevazione 2023), valutata a un anno dalla fine del master: 2.031 euro netti di media (1.829 master di I livello e 2.231 di II livello). L’Ateneo patavino offre, per l’anno accademico 2023/2024, 130 master. Di questi 54 sono di primo livello (frequentabili con un diploma di laurea triennale) e 76 di secondo livello (frequentabili con un diploma di laurea magistrale). I bandi per l’iscrizione sono aperti.